El albergue para personas sin hogar estará ubicado en el municipio de El Paso

Panorámica de El Paso, en La Palma

El Cabildo de La Palma pondrá en marcha el primer albergue para personas sin hogar en la isla en El Paso, una medida que se materializará a través de un acuerdo de colaboración con Cáritas.

El futuro albergue tendrá capacidad para atender aproximadamente a 20 o 25 personas, ante una realidad que afectaría a más de un centenar de personas en La Palma, según ha informado el Cabildo.

El proyecto se desarrollará en un inmueble de la Iglesia situado en el municipio de El Paso. Un espacio que ya había sido utilizado anteriormente para atender a personas en situación de vulnerabilidad y, tras las actuaciones necesarias, se convertirá en un recurso especializado de atención social.

El Cabildo ha aprobado una aportación de 96.000 euros para financiar parte de las obras de adecuación, concretamente la renovación del sistema eléctrico del inmueble. La actuación tiene un coste total de unos 186.000 euros, mientras que Cáritas asumirá aproximadamente la mitad restante con recursos propios.

La gestión del recurso se articulará mediante la colaboración entre el Cabildo y Cáritas. Entidad que cuenta con experiencia en la atención a personas en situación de exclusión social.