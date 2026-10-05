Prisión provisional sin fianza para el detenido por el atropello mortal de Los Llanos de Aridane

La autoridad judicial de Los Llanos de Aridane lo investiga por homicidio imprudente, abandono del lugar del siniestro y dos delitos contra la seguridad vial por conducir sin carné y bajo los efectos del alcohol

La autoridad judicial de guardia de Los Llanos de Aridane, en La Palma, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por el atropello mortal ocurrido el pasado sábado en esta localidad.

El atropello se produjo en el entorno del monumento a Los Calabaceros / Google Maps

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el juzgado tomó declaración este lunes al hombre, supuestamente implicado en los hechos. Lo investiga como presunto autor de cuatro delitos: homicidio imprudente, abandono del lugar del siniestro, delito contra la seguridad vial por conducir sin carné y un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El atropello se produjo el sábado

El atropello se produjo sobre las 21:22 horas del sábado 3 de octubre, en la calle Joaquín Rodrigo, en el barrio de Argual, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, además de una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer atropellada, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. También atendieron a una mujer de 42 años que la acompañaba y que sufrió una crisis de ansiedad.

La detención se produjo horas después

Agentes de la Guardia Civil detuvieron al conductor horas después, en su domicilio. Víctima y detenido residían en Argual. Las diligencias corresponden a la Policía Local de Los Llanos de Aridane, al haberse producido el atropello en el casco urbano.

Según las primeras informaciones, el conductor circulaba presuntamente a una velocidad excesiva y se marchó del lugar sin prestar auxilio a la víctima.