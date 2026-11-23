El Atlético Paso, de Segunda Federación, afronta una nueva cita histórica en la Copa del Rey 2026-27. El conjunto palmero recibirá a al Sevilla FC, equipo de Primera División, en el Municipal de El Paso, en un encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo. El partido se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre, a partido único.

El CD Atlético Paso ya conoce a su rival para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. El sorteo celebrado este lunes 23 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha emparejado al conjunto verdinegro con el Sevilla FC, equipo que milita en Primera División.

El equipo palmero volverá a disfrutar de una noche de Copa en La Palma después de protagonizar una de las grandes sorpresas de la primera eliminatoria, cuando eliminó al Córdoba CF, de Segunda División, por 3-1 en el Municipal de El Paso.

Ahora, los de Maxi Barrera tendrán otro desafío ante un rival de la máxima categoría del fútbol español, con el objetivo de prolongar su aventura copera.

La previa del Atlético Paso vs Sevilla FC

El encuentro corresponde a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27 y se resolverá a partido único. El conjunto palmero ejercerá como local al militar en una categoría inferior a la de su adversario.

El sorteo ha determinado que el Atlético Paso se enfrente a un equipo de Primera División. El conjunto verdinegro era el único representante de Segunda Federación del grupo sur, por lo que tenía garantizado un enfrentamiento ante uno de los clubes de la máxima categoría incluidos en esta zona.

Una nueva noche de Copa para el Atlético Paso

El conjunto palmero afronta esta segunda eliminatoria después de protagonizar una gran actuación ante el Córdoba CF en la primera ronda. Los verdinegros remontaron el tanto inicial de Ibai Sanz con los goles de Iván Villoslada y Aythami Perera para firmar un 3-1 que permitió al Atlético Paso seguir adelante en la competición.

La victoria confirmó la capacidad del equipo de Maxi Barrera para competir ante rivales de superior categoría y convirtió el Municipal de El Paso en escenario de una nueva celebración para el fútbol palmero.

Ahora, el equipo tendrá otra oportunidad de medirse a un conjunto de Primera División y buscar una nueva sorpresa en el torneo del KO.

¿Cómo se juega la segunda eliminatoria de la Copa del Rey?

La segunda ronda de la Copa del Rey se disputa a partido único y en el campo del equipo de inferior categoría, según las bases de competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el partido tendrá una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad continúa, la eliminatoria se decidirá en la tanda de penaltis.

El equipo que consiga la clasificación accederá a los dieciseisavos de final, donde entrarán en competición los cuatro participantes en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

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