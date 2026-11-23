El CD Tenerife ya conoce a su próximo rival en la Copa del Rey 2026-27. El sorteo de la segunda eliminatoria, celebrado este lunes 23 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, ha emparejado al conjunto blanquiazul con el CD Eldense.

El equipo tinerfeño, que compite esta temporada en LaLiga Hypermotion, afrontará así una nueva eliminatoria del torneo del KO después de superar al CD Badajoz (2-5) en la primera ronda.

El sorteo ha determinado un enfrentamiento entre dos equipos de Segunda División, condicionado por los criterios de proximidad geográfica establecidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Tenerife viajará hasta Alicante para disputar el encuentro.

¿Quién es el rival del CD Tenerife en la Copa del Rey?

El CD Tenerife se enfrentará al Eldense, equipo que también milita en Segunda División. El partido se disputará en el Estadio Nuevo Pepico Amat de Alicante.

Los posibles adversarios del conjunto blanquiazul antes del sorteo eran siete: UD Almería, AD Ceuta, CD Eldense, Granada CF, Cádiz CF, Albacete Balompié y UD Las Palmas.

La distribución territorial establecida por la RFEF situaba a los dos representantes canarios en el grupo sur, junto a los otros seis equipos de la categoría.

El sorteo ha dejado finalmente el enfrentamiento Eldense– CD Tenerife, que se disputará a partido único.

¿Dónde se juega el partido de Copa del Rey del CD Tenerife?

Al tratarse de dos equipos de la misma categoría, la condición de local corresponde al conjunto cuya bola haya sido extraída en primer lugar durante el sorteo.

Por tanto, el CD Tenerife jugará a domicilio frente al Eldense, en un encuentro en el que estará en juego el pase a la siguiente eliminatoria.

¿Cuándo juega el CD Tenerife la segunda eliminatoria de la Copa del Rey?

La segunda ronda de la Copa del Rey 2026-27 se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre, a partido único.

El horario definitivo del encuentro entre el Ceuta y el CD Tenerife está pendiente de confirmación.

El conjunto que consiga la clasificación continuará su camino en el torneo y disputará los dieciseisavos de final, ronda en la que se incorporarán los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

En rtvc.es te contaremos todos los detalles del próximo compromiso copero del CD Tenerife, con la fecha, el horario y toda la información del encuentro.

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