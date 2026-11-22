La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acoge este 23 de noviembre el sorteo de los 28 emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey 2026-27. Los tres representantes canarios conocerán a sus próximos rivales en una eliminatoria condicionada por la categoría de los equipos y la proximidad geográfica.

La Copa del Rey 2026-27 afronta una nueva fase con el sorteo de la segunda eliminatoria, que se celebra este lunes, 23 de noviembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El sorteo comenzará a las 12:00 horas (hora canaria) y determinará los 28 enfrentamientos de una ronda en la que participarán 56 equipos que han conseguido superar la primera eliminatoria.

Este lunes se celebra el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 26-27. Síguelo en directo en rtvc.es

Los posibles rivales de la UD Las Palmas y el CD Tenerife

Distribución de los grupos que ha realizado la RFEF para las próximas eliminatorias

La UD Las Palmas, el CD Tenerife y el CD Atlético Paso estarán pendientes de una extracción de bolas que definirá sus próximos compromisos en el torneo. Los tres conjuntos canarios afrontan el sorteo con diferentes posibilidades de emparejamiento, determinadas por su categoría y por la distribución territorial establecida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La UD Las Palmas y el CD Tenerife, representantes de LaLiga Hypermotion, estarán encuadrados en el grupo sur, junto a otros seis equipos de Segunda División.

Los posibles enfrentamientos entre clubes de esta categoría serán los siguientes: cuatro eliminatorias que emparejarán a los ocho equipos del grupo.

Por tanto, los posibles rivales de los dos conjuntos canarios serán:

UD Almería

AD Ceuta

CD Eldense

Granada CF

Cádiz CF

Albacete Balompié

El otro representante canario, en caso de que el sorteo determine ese emparejamiento.

De esta manera, tanto Las Palmas como el Tenerife podrían protagonizar un derbi canario en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, aunque el sorteo determinará finalmente los cruces.

El Atlético Paso tiene garantizado un rival de Primera División

El CD Atlético Paso, que milita en Segunda Federación, afronta el sorteo con una particularidad: se enfrentará a un equipo de Primera División.

El conjunto palmero es el único representante de Segunda Federación del grupo sur y tendrá como posibles rivales a uno de los seis clubes de la máxima categoría encuadrados en esta zona:

Real Betis

Sevilla FC

Elche CF

Levante UD

Málaga CF

Valencia CF

El Atlético Paso tendrá además la ventaja de disputar esta eliminatoria como local, al enfrentarse a un conjunto de categoría superior, de acuerdo con las normas de competición.

Dos grupos territoriales y cinco bombos en el sorteo

Una de las principales novedades de esta segunda eliminatoria es la reducción de los grupos geográficos. Frente a los cuatro grupos utilizados en la primera ronda, la RFEF establece ahora dos grandes zonas: norte y sur.

El grupo norte estará formado por 36 equipos, mientras que el grupo sur contará con 20 clubes. Esta organización busca facilitar los desplazamientos y mantener el criterio de proximidad geográfica.

Los participantes se distribuirán en cinco bombos, atendiendo a su categoría:

Primera División: 15 equipos.

Segunda División: 18 equipos.

Primera Federación: 14 equipos.

Segunda Federación: 8 equipos.

Copa Federación: 1 equipo.

Los condicionantes del sorteo de la Copa del Rey

La RFEF establece dos criterios fundamentales para determinar los emparejamientos de esta segunda eliminatoria.

Diferencia de categoría: siempre que sea posible, los equipos de inferior categoría se enfrentarán a conjuntos de una división superior. De esta manera, los clubes más modestos tendrán la oportunidad de medirse a equipos de mayor nivel competitivo.

Proximidad geográfica: los participantes estarán distribuidos en los grupos norte y sur para favorecer los desplazamientos y organizar los cruces atendiendo a su ubicación territorial.

La configuración prevista por la Federación contempla 28 eliminatorias repartidas de la siguiente manera:

Grupo norte: un enfrentamiento entre el representante de Copa Federación y un equipo de Primera División; siete cruces entre Segunda Federación y Primera División; uno entre Primera Federación y Primera División; ocho entre Primera Federación y Segunda División y uno entre dos equipos de Segunda División.

un enfrentamiento entre el representante de Copa Federación y un equipo de Primera División; siete cruces entre Segunda Federación y Primera División; uno entre Primera Federación y Primera División; ocho entre Primera Federación y Segunda División y uno entre dos equipos de Segunda División.

Grupo sur: un enfrentamiento entre Segunda Federación y Primera División; cinco entre Primera Federación y Primera División y cuatro entre equipos de Segunda División.

En cuanto a la condición de local, los encuentros se disputarán en el estadio del equipo de inferior categoría. Si los dos conjuntos pertenecen a la misma división, ejercerá como local aquel cuya bola sea extraída en primer lugar durante el sorteo.

¿Cuándo se juega la segunda eliminatoria de la Copa del Rey?

Los partidos correspondientes a la segunda ronda se disputarán entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026, a partido único.

Tras esta fase, el torneo avanzará hacia los dieciseisavos de final, ronda en la que se incorporarán los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

La Copa del Rey continuará así su recorrido hacia la final, prevista para el 24 de abril de 2027.