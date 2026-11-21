El CD Tenerife se enfrenta al Mallorca este sábado. El técnico se ha mostrado preocupado por la situación física del equipo y la dependencia ofensiva que se tiene de Enric Gallego y Nacho Gil

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido este viernes que el equipo atraviesa un «problema físico» antes de recibir este sábado al Mallorca, al asegurar que sus registros en ese apartado «no son buenos» y advertir de que, aunque se pueda ganar algún partido en esas condiciones, «a la larga eso va a ser malo».

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife / Archivo

Disponibles y bajas

El técnico ha confirmado que Dani Fernández estará disponible tras regresar de su concentración con España sub-19 y entrenar con normalidad, mientras que Víctor Moreno causará baja por las molestias que arrastra desde hace semanas en el pubis, una situación que ha llevado al cuerpo técnico a detener su actividad para «intentar que se recupere por completo».

Rival muy complicado

Cervera ha definido al Mallorca como un rival «muy complicado», con una «plantilla de Primera División«, en la que «cualquier jugador podría jugar en esa categoría» y un «sistema de juego muy definido», por lo que ha considerado «fundamental» impedir que «se sienta cómodo con el balón», ya que, si consigue imponer su juego en el Heliodoro, el Tenerife «lo va a pasar muy mal».

Cervera tras el Badajoz

El entrenador ha explicado que el encuentro de Copa ante el Badajoz le permitió comprobar que algunos futbolistas están mejor de lo que pensaba y podrían tener más minutos, aunque no tiene previsto modificar demasiado el once inicial presentado ante el Ceuta, en el que se incorporará Dani Martín tras cumplir sanción y con «algún cambio más» que podría introducir.

Ha hablado sobre Grant-Leon Ranos, el delantero armenio que le costó arrancar con el equipo, sobre todo por ese contratiempo físico que tuvo nada más llegar en pretemporada, pero que no comunicó a nadie.

Cervera cree que «debe aportar algo más que goles», así como participar también en el trabajo defensivo, pese a destacar sus condiciones dentro del área, las cuales definió como «muy buenas», pero ha de asegurarse de que el futbolista le puede aportar más opciones.

Sobre Gerard Valentín, ha apuntado que su rendimiento «depende especialmente de su estado físico», ya que necesita estar «muy fino» para desarrollar su juego de banda al encontrarse en un equipo que se caracteriza por las constantes idas y venidas, además de protagonizar el jugador un fútbol muy vertical y eléctrico.

Mientras, ha calificado a Mauro Pittón como «un jugador de club espectacular» y «una gran sorpresa» para el cuerpo técnico, aunque ha recordado que la competencia en el centro del campo limita sus oportunidades, ya que cuenta con cinco centrocampistas en plantilla, pero juega con dos.

El técnico también ha explicado que Alassan evoluciona bien de su lesión de larga duración, aunque todavía «no está en condiciones de competir a nivel profesional», y que Baba «continúa sin incorporarse a los entrenamientos con el grupo», pero ha señalado que no ha mantenido conversaciones con la dirección deportiva ante posibles movimientos en el mercado invernal y ha incidido en que «eso es un trabajo de ellos».

Dependencia de Enric Gallego y Nacho Gil

Álvaro Cervera ha admitido que «le preocupa» desde el inicio de la temporada la «dependencia ofensiva de Enric Gallego y Nacho Gil«, a quienes considera «futbolistas fundamentales» por su capacidad goleadora y su influencia en el juego.

Especialmente en el caso de Nacho, al que ha definido como «el diferente» del equipo por su polivalencia y aportación en distintas posiciones, así como en sus contribuciones de gol.

Por último, el técnico ha insistido en que el objetivo prioritario es «ganar partidos» para sacar al Tenerife de esta situación, por encima de que el equipo juegue «mejor o peor», y ha señalado que la recuperación del rendimiento físico «dependerá de que confluyan distintos factores», desde el «entrenamiento y la alimentación» hasta la «motivación y el estado mental de los futbolistas».

«Nuestro gran problema, más allá del juego bonito o el juego feo, es un problema físico y nadie lo puede debatir porque los números están ahí y hemos ido bajando el rendimiento», ha explicado Cervera, antes de añadir que «hay muchos factores que tienen que cuadrar para que eso vuelva a la normalidad».