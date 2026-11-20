Consulta el horario del FC Andorra vs CD Leganés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J15 de LaLiga Hypermotion 26-27

El FC Andorra vs CD Leganés se juega este viernes 20 de noviembre a las 19:30 horas (hora canaria; las 20:30 en la Península) en el Estadi d’Encamp, en la jornada 15 de LaLiga Hypermotion. En rtvc.es puedes seguir el minuto a minuto en directo.

Es un duelo entre dos equipos que se conocen bien de las últimas temporadas. En la primera vuelta del curso pasado, el Leganés ganó 1-2 en su visita al Andorra. En la segunda vuelta, el Andorra goleó 0-4 al Leganés en Butarque, el 26 de abril de 2026.

Cómo llega el Andorra y el Leganés al encuentro

El FC Andorra y el CD Leganés se encuentran en la parte baja de la clasificación de LaLiga Hypermotion, separados por cuatro puntos. El Leganés es 16.º con 15 puntos, fruto de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en 14 partidos. Su balance de goles es de 14 a favor y 24 en contra (-10).

El Andorra ocupa el puesto 21, en zona roja, con 11 puntos. Ha jugado 13 partidos, uno menos que su rival, y suma tres victorias, dos empates y ocho derrotas, con 18 goles a favor y 24 en contra (-6).

Ninguno de los dos llega en buena racha. En sus últimos cinco partidos, el Leganés ha ganado uno, empatado uno y perdido tres, mientras que el Andorra ha perdido tres, ha empatado uno y ha ganado uno. Con los dos equipos necesitados de puntos, el partido puede mover la tabla.

Últimos enfrentamientos

Los cinco últimos enfrentamientos entre el FC Andorra y el CD Leganés están muy igualados: dos victorias para cada equipo y un empate. El Andorra ha marcado 9 goles y el Leganés, 6.

Lo más llamativo es que el equipo local no ha ganado ninguno de los cinco partidos. El Andorra se impuso en Butarque por 0-1 y por 0-4 (el 26 de abril), y el Leganés ganó en tierras andorranas por 1-2 (el 4 de octubre) y por 2-3 (el 14 de enero de 2024). El quinto fue un empate 1-1 en Butarque.

Ese historial invita a pensar en un partido abierto en el Estadi d’Encamp.

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