CD Tenerife vs AD Ceuta FC | El Tenerife retoma la competición

Tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel y la suspensión del partido de la pasada jornada ante el Granada FC, el CD Tenerife retoma la competición en el Helidoro Rodríguez López ante el colista AD Ceuta FC

CD Tenerife vs AD Ceuta CF. Jornada 14 LaLiga Hypermotion

El CD Tenerife retoma este domingo, 15 de noviembre, la competición en LaLiga Hypermotion con la visita de la AD Ceuta FC al estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada. Un partido especialmente emotivo para el conjunto blanquiazul, que volverá a competir después del trágico fallecimiento de su futbolista Jesús de Miguel, una noticia que conmocionó la pasada semana al mundo del fútbol.

Clasificación de la competición

En el apartado deportivo, el Tenerife afronta la cita situado en la zona media-baja de la clasificación, con 15 puntos en doce encuentros, después de sumar tres victorias, seis empates y tres derrotas. Los blanquiazules llegan tras encadenar tres empates consecutivos en Liga: ante el FC Andorra (2-2), el CE Sabadell (1-1) y el Celta Fortuna (1-1). Una dinámica que refleja la dificultad del equipo para transformar sus buenas fases de juego en victorias.

Enfrente estará una AD Ceuta que atraviesa un momento mucho más complicado. El conjunto caballa ocupa la última posición, con cinco puntos en trece partidos, después de conseguir una victoria, dos empates y diez derrotas. Además, llega al Heliodoro tras perder sus dos últimos compromisos ligueros frente al Sporting de Gijón (0-2) y el Córdoba CF (3-0). Entre ambos encuentros consiguió superar al UD Poblense en la Copa del Rey (1-2).

Últimos enfrentamientos

El último precedente oficial entre ambos equipos fue en la temporada 1986/1987, en Segunda División B. En esa ocasión el Tenerife ganó por 3-0 en el Heliodoro en noviembre de 1986, mientras que el encuentro de vuelta, disputado en Ceuta en 1987, terminó con empate (1-1).

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