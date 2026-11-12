El Playas de Sotavento busca su primera victoria de la temporada ante la UD Lanzarote, dos equipos con dinámicas diferentes que juegan este sábado a las 12:00 horas en el Estadio Municipal de Morro Jable y que podrá seguirse en RTVC

El Playas de Sotavento recibe este sábado, 14 de noviembre, a las 12:00 horas, a la UD Lanzarote en la jornada 11 del Grupo XII de la Tercera RFEF, en el Estadio Municipal de Morro Jable, Pájara, Fuerteventura.

El club majorero no sabe aún lo que es la victoria esta temporada y busca sumar sus tres primeros puntos en un partido ante la UD Lanzarote que llega con 12 puntos, cerca de la mitad de la tabla clasificatoria, por los cuatro puntos del conjunto de Fuerteventura, penúltimo clasificado.

Así llegan los dos equipos al partido

Equipos con dinámicas diferentes en el primer cuarto de competición. El Playas de Sotavento suma cuatro puntos gracias a sus cuatro empates en los partidos que se han disputado hasta la fecha. De los tres últimos partidos disputados del Grupo XII, el Playas ha cosechado dos empates y una derrota, el pasado fin de semana ante el Estrella CF (2-1).

El Playas no termina de encontrar el camino de la victoria. Ante el Lanzarote se presenta una nueva oportunidad, como local, de lograr los tres puntos.

Por su parte, la UD Lanzarote llega con una dinámica más positiva, aunque ha dejado escapar puntos en sus últimos enfrentamientos que terminaron en empate, el pasado fin de semana ante el colista Laguna (2-2). En los tres últimos partidos de competición, el equipo conejero suma una victoria y dos empates. Actualmente ocupa el puesto 12, precisamente con 12 puntos.

Dónde ver el partido