El encuentro de la UD Las Palmas tendrá un componente emocional especial, después de una semana marcada por el fallecimiento de Jesús de Miguel

La Unión Deportiva Las Palmas recibe este lunes, 9 de noviembre, al CD Eldense, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LALIGA HYPERMOTION. El conjunto amarillo afronta una nueva cita en el Estadio Gran Canaria, con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en su último compromiso ante el Real Oviedo.

El encuentro tendrá un componente emocional especial, después de una semana marcada por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Albert Sánchez trasladó su apoyo a los familiares, compañeros y aficionados del CD Tenerife y reconoció la dificultad de afrontar la competición en estas circunstancias. «No es una semana fácil a nivel personal, porque para mí lo más importante son las personas y la vida», señaló el técnico.

Entrenador amarillo

En el apartado deportivo, el entrenador amarillo afronta su primer partido en el banquillo del Estadio Gran Canaria con ilusión y con la intención de dar continuidad al trabajo iniciado en Oviedo. Sánchez destacó la energía y la confianza mostradas por el equipo en su último encuentro y apuntó que el objetivo es seguir creciendo, mantener la personalidad con balón y mejorar los aspectos que todavía necesitan ajustes.

Sobre el rival, el técnico espera un CD Eldense más propositivo desde su cambio de entrenador, con intención de tener la posesión y disputar el control del juego. «Intentaremos jugar a lo nuestro, llevar la iniciativa e intentar ganar», afirmó.

La cita supondrá, además, una nueva oportunidad para que la afición amarilla acompañe al equipo en el Estadio Gran Canaria y empuje en una jornada en la que el fútbol estará marcado por el recuerdo y la solidaridad.