El encuentro de Las Palmas, previsto para este domingo a las 17:30 horas, queda pendiente de nueva fecha y también se aplaza el minuto de silencio previsto en memoria de Jesús de Miguel

Aplazado el partido entre Las Palmas y el Eldense por la alerta meteorológica. EFE

El partido entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion y previsto para este domingo a las 17.30 horas, se aplaza debido a la alerta meteorológica declarada en Gran Canaria.

La decisión se ha adoptado siguiendo las instrucciones del Cabildo de Gran Canaria ante las condiciones previstas para la jornada, según ha comunicado el club amarillo.

El encuentro queda pendiente de una nueva fecha, que se anunciará próximamente por la entidad.

Minuto de silencio

El aplazamiento también supone posponer el minuto de silencio que estaba previsto celebrar antes del partido en memoria de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido tras sufrir un fuerte impacto durante un encuentro frente al Andorra.

La UD Las Palmas tenía previsto rendirle homenaje ante el conjunto alicantino.

La decisión se produce en el marco de las medidas adoptadas ante el episodio meteorológico que afecta al archipiélago por la borrasca Bruna.

El club ha informado de que comunicará la nueva fecha del encuentro en cuanto quede fijada.