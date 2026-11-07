CD Arcángel San Miguel vs UD Las Palmas C | J10 Tercera Federación

CD San Miguel vs UD Las Palmas C. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 7 de noviembre. Partido correspondiente a la J10 de la Tercera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

El CD San Miguel vs UD Las Palmas C se enfrentan este sábado 7 de noviembre a partir de las 17:00 (hora canaria) en el campo Paco Tejera de San Miguel de Abona (Tenerife). Partido correspondiente a la jornada 10 de la Tercera Federación, grupo canario.



Dos equipos de la zona alta

El choque enfrenta a dos de los equipos que marchan en la parte alta de la clasificación. Tras la jornada 9, el CD San Miguel (también conocido como CD Arcángel San Miguel) es tercero con 19 puntos, fruto de seis victorias, un empate y dos derrotas, con 18 goles a favor y solo siete en contra. Es la tercera mejor defensa del grupo.

La UD Las Palmas C, filial amarillo, es quinto con 16 puntos y cuatro victorias, cuatro empates y una derrota, con 18 goles a favor y nueve en contra. Los dos equipos están, además, entre los menos goleados de la categoría. Llega sin conocer apenas la derrota, ya que solo ha perdido un partido en nueve jornadas. En la última cita empató 1-1 frente al Estrella CF, un resultado que mantiene a los de Gran Canaria en puestos de playoff.

Posiciones en la clasificación del CD San Miguel y la UD Las Palmas C

La clasificación de la Tercera Federación la lideran el Chatur San Fernando (22 puntos) y el Panadería Pulido San Mateo (20). El San Miguel está a tres puntos del liderato y la Las Palmas C, a seis.

Dónde ver el partido

El partido que enfrenta al CD Arcángel San Miguel y la UD Las Palmas C es este sábado 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en la jornada 10 de Tercera Federación. El partido se puede seguir, desde diez minutos antes, en directo en:

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