El juez único de Competición de las Competiciones Profesionales no admite la petición por «falta de competencia de este órgano»

Minuto de silencio de la UD Las Palmas tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

El Juez Único de Competición de las Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha inadmitido la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para suspender los partidos de la próxima jornada de Segunda, por falta de competencia.

«Inadmitir por falta de competencia de este órgano, la solicitud formulada por la Asociación de Futbolistas Españoles, de suspensión de los encuentros de la jornada 13ª del campeonato nacional de liga de Segunda División y aplazamiento de los mismos a una nueva fecha, por corresponder la competencia para resolver dicha solicitud a la Liga Nacional de Fútbol Profesional«, afirma la resolución avanzada por Iusport.

La AFE remitió anoche su solicitud al juez de la RFEF, después de la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, tras haberla hecho previamente a LaLiga hace tres días sin haber obtenido respuesta, según preciso el sindicato, que tiene ahora la posibilidad de recurrir ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en un plazo de 48 horas.

«Dolor y duelo»

La resolución del juez de la RFEF indica que la solicitud de AFE tuvo entrada en la RFEF este viernes, con la petición de aplazamiento de los partidos de la jornada 13 de Segunda «por la situación de dolor y duelo provocada por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel».

El sindicato aludió también a que se han suspendido ya al menos tres encuentros correspondientes a dicha jornada, Granada-Tenerife, Andorra-Mallorca y Castellón-Eibar, y solicitó la suspensión y aplazamiento del resto a una nueva fecha.

Igualmente AFE recordó que existe un precedente de suspensión y aplazamiento resuelto por el mimo juez único de competición, el 6 de noviembre de 2024, motivado por el estado emocional derivado de las víctimas mortales de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana.

Respecto a este punto, el juez explica que con posterioridad a esa resolución hubo una sentencia en diciembre de 2024 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que hoy es firme, y que declaró incompetente a esta instancia para pronunciarse sobre la petición de AFE. En concreto se refiere a la sentencia de la Audiencia que declaró la nulidad de los apartados del artículo 53 (actual, 56) de los Estatutos de la RFEF, que atribuían competencia a este órgano competicional para suspender, adelantar o retrasar encuentros determinando su fecha y lugar, así como fijar una hora uniforme de los encuentros de una misma jornada con influencia para la clasificación general y definitiva.

Liga profesional

«Dichas competencias, cuando deban aplicarse sobre competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional, incumben exclusivamente a la liga profesional correspondiente«, precisa el juez para argumentar la inadmisión de la petición de AFE.

El sindicato remitió una carta al juez de la RFEF, después de mantener conversaciones con todos los capitanes de los equipos de Segunda División y explicó que su petición «responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias».

AFE canceló previamente todos los actos que tenía previstos esta semana en señal de duelo por la muerte este martes del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, vocal de su junta directiva, tras el fuerte impacto que sufrió con el portero del Andorra Jesús Owono, en el minuto 96 del partido de la última jornada entre ambos, el pasado día 2 en Santa Cruz de Tenerife.

La RFEF, LaLiga y Liga F anunciaron ayer que rendirán un homenaje al jugador con varios actos bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo‘, como un parón en el minuto 9 de todos los encuentros que se disputen este fin de semana, en referencia al dorsal que portaba en su camiseta, que irá acompañada por la reproducción de un vídeo en los videomarcadores de los respectivos estadios.

Antes, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’.