La plataforma digital de RTVC ofrecerá este sábado, a las 17:00 horas, el encuentro que también podrá seguirse a través del canal Deportes de YouTube y la web rtvc.es

Canarias Play ofrecerá este sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, la retransmisión en directo, con la narración de Berto Mata, del encuentro entre el CD Arcángel San Miguel y la UD Las Palmas C. El partido podrá seguirse también a través del canal Deportes de YouTube y la web rtvc.es. El choque, correspondiente a la décima jornada del Grupo XII de la Tercera Federación de Fútbol (RFEF), se disputará en el campo municipal Paco Tejera de San Miguel de Abona en Tenerife.

El conjunto tinerfeño afronta esta jornada en uno de sus mejores momentos de la temporada. El San Miguel ha encadenado tres victorias consecutivas que le han permitido consolidarse en la zona alta de la clasificación. Su último triunfo llegó el pasado sábado, cuando se impuso por 0-1 al San Bartolomé CF en Lanzarote, gracias a un gol de Facu en la segunda mitad.

Esta victoria dio continuidad a los dos buenos resultados anteriores del equipo dirigido por su cuerpo técnico. En la octava jornada, el San Miguel había protagonizado una contundente actuación al golear por 5-0 al Villaverde Norte en el Paco Tejera. Antes, en la recuperación de la primera jornada, había derrotado por 3-0 al Estrella CF. Nueve puntos consecutivos que confirman la reacción del conjunto sanmiguelero después de la derrota sufrida ante el Panadería Pulido San Mateo.

El balance del San Miguel en sus últimos encuentros refleja también una importante mejoría defensiva. El equipo ha conseguido mantener su portería a cero en sus tres compromisos más recientes, una circunstancia que le ha permitido transformar su capacidad competitiva en resultados. El objetivo ahora será prolongar esa dinámica ante uno de los filiales más exigentes del campeonato.

CD Arcángel San Miguel UD Las Palmas C

En busca de la victoria

Enfrente estará una UD Las Palmas C que también llega con confianza después de conseguir una victoria en la última jornada. El conjunto grancanario se impuso por 3-0 a la UD Añaza en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, un resultado que le permitió recuperarse después del empate 1-1 frente al CD Tenerife C en el derbi disputado en la octava jornada.

El filial amarillo ha protagonizado un comienzo de temporada marcado por la competitividad y la regularidad. En sus primeros compromisos consiguió victorias ante el Playas de Sotavento y el Unión Sur Yaiza, además de sumar puntos frente al Estrella CF, la UD Villa de Santa Brígida y el CD Mensajero. La derrota ante la UD Lanzarote fue uno de los tropiezos de un equipo que ha demostrado capacidad para competir ante diferentes rivales.

La victoria ante el Añaza supone un impulso para afrontar ahora una salida exigente. Las Palmas C buscará mantener su eficacia ofensiva y demostrar que también puede sumar de tres en tres lejos de Gran Canaria. El equipo amarillo sabe que el Paco Tejera es un escenario complicado y que tendrá enfrente a un rival que atraviesa una dinámica especialmente positiva.

Buenas sensaciones en ambos equipos

El enfrentamiento presenta, por tanto, dos equipos que llegan después de ganar en la última jornada y que quieren prolongar sus buenas sensaciones. El San Miguel intentará aprovechar el factor campo y su racha de tres victorias consecutivas, mientras que Las Palmas C buscará dar continuidad a su último triunfo y sumar puntos importantes para acercarse a los puestos de cabeza.

Será también un encuentro entre dos proyectos con una importante apuesta por el desarrollo de futbolistas y la competitividad dentro del fútbol canario. La calidad de los jóvenes jugadores de Las Palmas C y la solidez que está mostrando el conjunto sanmiguelero anticipan un duelo con argumentos futbolísticos en ambas áreas.

El campo municipal Paco Tejera volverá a ser escenario de un encuentro importante para las aspiraciones de ambos conjuntos. El San Miguel quiere seguir creciendo y hacerse fuerte en casa, mientras que el filial amarillo intentará llevarse los tres puntos para Gran Canaria.

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