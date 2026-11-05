El CEAR Gran Canaria C.F. reúne a una veintena de jugadores de entre 18 y 30 años, procedentes principalmente de Mali y Senegal. El proyecto utiliza el deporte como herramienta de integración social, bienestar emocional y creación de redes de apoyo

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias y la Fundación DISA han presentado este jueves el CEAR Gran Canaria C.F., un nuevo equipo de fútbol que busca favorecer la inclusión de jóvenes refugiados y migrantes a través del deporte. La iniciativa forma parte del proyecto Goles por Refugio, impulsado por CEAR para promover la convivencia, la participación social y el acceso a actividades deportivas.

RTVC

La creación de un club propio permite ofrecer una alternativa a jóvenes que encuentran dificultades administrativas y sociales para incorporarse a las competiciones federadas convencionales. Además de fomentar el ocio saludable, el proyecto pretende reforzar el bienestar emocional. También, establecer rutinas positivas y crear vínculos con la sociedad de acogida mediante los entrenamientos y la convivencia dentro del equipo.

Un equipo que refleja la diversidad de Canarias

El CEAR Gran Canaria C.F. está integrado por una veintena de jóvenes de entre 18 y 30 años. La mayoría de los jugadores proceden mayoritariamente de Mali y Senegal, aunque también cuenta con jugadores de Mauritania, Argelia y Guinea-Bisáu. Esta composición refleja parte de la realidad migratoria del archipiélago y el perfil de muchos de los jóvenes que atiende la organización. Especialmente, aquellos que han alcanzado la mayoría de edad tras pasar por el sistema de protección de menores.

El equipo entrena dos veces por semana en el campo de fútbol de Las Rehoyas, bajo la dirección de Brian Quevedo. Quevedo es docente y miembro del equipo técnico del Club Deportivo Malta 97. Esta entidad aporta la infraestructura deportiva y administrativa, además de asumir la preparación del conjunto. Todo, gracias a su experiencia en la integración de menores tutelados y en la gestión de equipos inclusivos.

El trabajo del cuerpo técnico va más allá de la preparación física y deportiva. Los entrenamientos también sirven para trabajar el compañerismo, la comunicación, la confianza y los valores colectivos. Saulo Fontecha, director técnico del CD Malta 97, destacó durante la presentación la filosofía integradora que aplica la entidad en sus equipos. “Para nosotros la clave es formar primero a las personas y, después, deportistas”, afirmó.

Momento de la presentación del CEAR Gran Canaria C.F. / CEAR

Una competición adaptada a las circunstancias de los jugadores

La continuidad del proyecto supone un desafío organizativo. Algunos jóvenes reciben durante su proceso de solicitud de asilo una derivación a recursos de acogida situados en la Península. Otros, encuentran dificultades para acudir regularmente a los entrenamientos y partidos por motivos laborales o formativos.

Por este motivo, CEAR necesitaba una competición que permitiera cierta flexibilidad en la disponibilidad de los jugadores y autorizara inscribir hasta 30 fichas deportivas por temporada. El Torneo F11 ACADE cumplía ambos requisitos y se convirtió en la opción elegida para el debut del equipo, que comenzó a competir en esta liga aficionada el pasado 18 de octubre.

Respaldo del proyecto

Durante el acto de presentación, los asistentes conocieron la iniciativa a través de un vídeo y pudieron ver la nueva equipación del equipo, que incorpora el logotipo de la Fundación DISA como principal colaborador. Ambas organizaciones formalizaron su alianza mediante un convenio que contempla una aportación económica para cubrir gastos de personal técnico, seguros y adquisición de material deportivo.

Amayra Peñate, coordinadora de proyectos de la Fundación DISA, destacó el valor social de la iniciativa. “Desde Fundación DISA entendemos nuestra colaboración con este proyecto como una apuesta por esa cohesión social que se construye desde lo cotidiano, desde las relaciones humanas. Nos enorgullece que nuestro nombre forme parte de esta equipación, pero, sobre todo, nos enorgullece formar parte de un proyecto que utiliza el deporte para unir a las personas”.

Por su parte, Sara Hernández, técnica de Marketing y Alianzas de CEAR Canarias y responsable del proyecto, subrayó que el respaldo de la Fundación resulta fundamental para garantizar la continuidad de la iniciativa y ampliar sus posibilidades de crecimiento. Contar con este apoyo permite “no solo la continuidad de este proyecto, sino la posibilidad de seguir creciendo como equipo, contando con más respaldo en el territorio y ampliando tanto los recursos económicos como el apoyo humano”.

Hernández también puso el acento en la importancia que tiene para los jugadores sentirse respaldados por las instituciones y la sociedad canaria. “Para los chicos es muy importante sentir que alguien apuesta por ellos y ver que cuentan con el apoyo de toda la sociedad canaria y de aquellas entidades que trabajan por crear una sociedad más justa e igualitaria”, afirmó.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, también participó en la presentación y destacó la capacidad del fútbol para transmitir valores y generar oportunidades. “Tenemos que estar en este tipo de proyectos, apoyándolos, ya que suponen oportunidades para todos”, señaló.

Una iniciativa presente en seis ciudades españolas

El proyecto CEAR CF nació en Alicante en 2019 y ha ampliado progresivamente su presencia hasta llegar a Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla y Gran Canaria. La iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 3, centrado en la salud y el bienestar, y el ODS 10, que promueve la reducción de las desigualdades.

Además, la Fundación LaLiga y la Fundación FIFA respaldan transversalmente los equipos de fútbol de CEAR en España, contribuyendo al desarrollo de una iniciativa que utiliza el deporte como instrumento de inclusión y participación comunitaria.

Con la puesta en marcha del equipo grancanario, CEAR amplía su red de proyectos deportivos en el país y ofrece a una veintena de jóvenes un espacio para compartir experiencias, desarrollar sus capacidades y construir nuevas relaciones en su entorno. Una iniciativa que busca que el fútbol sea también una puerta de entrada a la integración social.