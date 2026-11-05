La RFEF, LaLiga y Liga F impulsan varios actos bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’, entre ellos un parón en el minuto 9 de todos los encuentros entre el 6 y el 9 de noviembre. El CD Tenerife celebrará además un homenaje especial el sábado en el Heliodoro Rodríguez López

El fútbol español se unirá este fin de semana para rendir homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F han acordado organizar diferentes actos de recuerdo bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’, con la participación de los clubes y futbolistas de las distintas competiciones.

El Estadio Heliodoro Rodríguez López en una imagen de archivo

La iniciativa principal consistirá en detener todos los partidos en el minuto 9, en referencia al dorsal que lucía el delantero blanquiazul. La pausa tendrá lugar en los encuentros que se disputen entre el 6 y el 9 de noviembre e irá acompañada de la proyección de un vídeo conmemorativo en los videomarcadores de los estadios.

Un homenaje conjunto en todos los estadios

Los actos comenzarán antes del inicio de los encuentros. Los jugadores titulares de ambos equipos saltarán al terreno de juego entremezclados y vestirán una camiseta especial con el número 9 y el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’.

A continuación, junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados alrededor del punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Los capitanes de ambos conjuntos, que accederán al terreno de juego en último lugar, depositarán una ofrenda floral en memoria del futbolista.

Tras este gesto, los asistentes guardarán un minuto de silencio mientras los videomarcadores y los soportes audiovisuales de los estadios muestran una imagen de Jesús de Miguel. El homenaje no se limitará al fútbol profesional, ya que el minuto de silencio también se extenderá a todas las competiciones nacionales organizadas por la RFEF y Liga F durante esas fechas.

Las tres instituciones explicaron en un comunicado conjunto que quieren facilitar un recuerdo colectivo al jugador y trasladar su reconocimiento a través de los clubes y aficionados. «Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece», señala el texto.

El Heliodoro acogerá el homenaje del CD Tenerife

El CD Tenerife celebrará su propio acto de despedida el próximo sábado, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El homenaje tendrá carácter solemne y estará abierto a toda la afición blanquiazul, que podrá acudir para recordar al futbolista.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes después de sufrir un golpe durante el partido frente al FC Andorra. La noticia provocó numerosas muestras de condolencia en el ámbito deportivo. Este jueves, familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós durante la misa funeral celebrada en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa, localidad de origen de su familia.

Suspendidos tres partidos de LaLiga Hypermotion y uno de Liga F

La jornada también estará marcada por la suspensión de varios encuentros. LaLiga ha aplazado tres partidos de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion relacionados directamente con los clubes vinculados a la trayectoria del futbolista y al partido en el que sufrió el accidente.

Los encuentros afectados son el CD Castellón-SD Eibar, el Granada CF-CD Tenerife y el FC Andorra-RCD Mallorca. Jesús de Miguel militó en el Castellón entre 2023 y 2025, mientras que el Tenerife era su actual equipo y el Andorra, su último rival.

Por su parte, Liga F también ha aplazado el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés, correspondiente a la competición femenina.

Las nuevas fechas para la disputa de los cuatro encuentros se anunciarán «próximamente». Mientras tanto, el fútbol español dedicará este fin de semana sus competiciones a recordar a Jesús de Miguel, en una despedida colectiva que tendrá el número 9 como símbolo.