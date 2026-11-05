La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cree que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas en los profesionales para afrontar los partidos de este fin de semana

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado la suspensión de los encuentros previstos para esta jornada tras el fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, ocurrido el pasado martes tras un fuerte golpe sufrido en el partido de LaLiga Hypermotion ante el FC Andorra.

Aficionados en ciudadanos en general colocan velas y flores en la puerta número ‘9’ del Heliodoro Rodríguez López. Imagen EFE

El sindicato ha emitido un comunicado en el que explica que se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su estado anímico tras la muerte del futbolista. Según recoge la asociación, destaca la postura unánime del colectivo que consideran que no deberían disputarse los partidos previstos en los próximos días.

No se dan las circunstancias anímicas ni humanas

Los futbolistas han trasladado a la AFE su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas necesarias para afrontar la competición con normalidad. Por este motivo, consideran que lo más adecuado sería suspender la jornada como muestra de respeto y solidaridad ante una noticia que ha provocado una profunda conmoción entre compañeros y compañeras de profesión.

En un comunicado, la asociación recuerda que el fútbol debe colocar a las personas por encima de cualquier otro interés. «Una vez más, el fútbol tiene una oportunidad de demostrar que, por encima de las competiciones, de los intereses deportivos y económicos y de cualquier otra consideración, están las personas», señala.

AFE insiste en que hay momentos en los que «la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición».

La petición llega después del fallecimiento de Jesús de Miguel, que ha generado numerosos muestras de dolor y condolencias en el fútbol español e internacional. La asociación apela así a la sensibilidad de los órganos responsables del fútbol español para que tengan en cuenta el sentir de los profesionales y analicen una posible suspensión de los partidos de esta jornada.