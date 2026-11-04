El jugador del FC Andorra expresa su profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel y reconoce que todavía no encuentra palabras para asimilar lo ocurrido. El club pide sensibilidad y respeto ante el difícil momento que atraviesa

El FC Andorra continúa profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel, una pérdida que ha golpeado especialmente al entorno del club. En medio de estos difíciles momentos, el futbolista Jesús Owono ha querido compartir personalmente unas palabras para expresar su dolor y trasladar sus sentimientos ante lo ocurrido.

Comunicado del FC Andorra que recoge las palabas de Jesús Owono

«Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado», comienza el jugador en su mensaje, en el que reconoce la dificultad de afrontar una situación que le ha provocado un profundo impacto emocional.

Un dolor que todavía cuesta asimilar

Owono expresa su tristeza por la pérdida de Jesús y tiene también presentes a quienes compartían con él su vida. «Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían», señala el futbolista.

El jugador también reconoce que, aunque sabe que todavía habrá cuestiones que abordar, ahora mismo no encuentra espacio para pensar en nada más. «Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo», añade.

Jesús Owono en un partido con la selección de Guinea Ecuatorial. Ulrik Pedersen / Zuma Press / Europa Press

El FC Andorra pide sensibilidad y respeto

Owono concluye su mensaje con una despedida dirigida a Jesús: «Descansa en paz, Jesús».

Por su parte, el FC Andorra solicita la máxima sensibilidad y respeto ante la situación que atraviesa el club y el dolor que ha provocado la muerte de Jesús de Miguel.

Un trágico desenlace en el Heliodoro

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, durante el encuentro que enfrentaba al CD Tenerife y al FC Andorra en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. En los últimos instantes del partido, Jesús de Miguel sufrió un fuerte golpe en un choque con el guardameta visitante, Jesús Owono.

La gravedad de la situación obligó a interrumpir definitivamente el encuentro en el minuto 108. Los servicios sanitarios atendieron al delantero sobre el terreno de juego y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la UCI. Jesús de Miguel falleció a primera hora del martes, a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La noticia provocó una profunda conmoción en el entorno del CD Tenerife. Ese mismo martes, cientos de aficionados se congregaron en la puerta 9 del Heliodoro, el dorsal que lucía el delantero, para depositar flores, velas, bufandas y mensajes de recuerdo. La Federación de Peñas convocó un minuto de silencio en su memoria, en una jornada marcada por las muestras de cariño hacia el futbolista y su familia.

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