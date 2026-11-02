Jesús de Miguel permanece ingresado estable dentro de la gravedad tras el fuerte impacto contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife quedó inconsciente tras recibir un impacto en el rostro con la rodilla del guardameta Jesús Owono, una acción que obligó a suspender el encuentro en el minuto 108 con empate a dos.

2-2 | El Tenerife-Andorra, suspendido en un estadio conmocionado por De Miguel / LaLiga Hypermotion

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel permanece ingresado estable dentro de la gravedad este lunes, 2 de noviembre, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de quedar inconsciente durante el encuentro frente al FC Andorra tras recibir un fuerte impacto en el rostro con la rodilla del guardameta visitante, Jesús Owono. La acción obligó a suspender el partido en el minuto 108, cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles.

Jesús de Miguel, ingresado en observación

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel permanece ingresado estable dentro de la gravedad tras quedar inconsciente este lunes durante el encuentro frente al FC Andorra, tras recibir un fuerte impacto en el rostro con la rodilla del guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que obligó a suspender el partido en el minuto 108, cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles.

El futbolista fue atendido inmediatamente por los servicios médicos sobre el terreno de juego y posteriormente evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece en observación, según ha informado el centro hospitalario a EFE.

El grave incidente puso fin a un encuentro que reflejaba un empate a dos goles y que había transcurrido con alternativas en el marcador y un desenlace especialmente accidentado.

El Tenerife se adelantó con dos goles

El CD Tenerife regresaba este lunes a la competición después de dos suspensiones consecutivas de sus partidos, tanto en Copa como en Liga, para disputar la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion. Los blanquiazules consiguieron, además, romper la dinámica de cuatro encuentros consecutivos en los que habían encajado el primer gol.

Christian Gomis fue el encargado de cambiar ese guion al adelantar al conjunto isleño en el segundo minuto. Una recuperación de Enric Gallego en tres cuartos de campo permitió al delantero catalán filtrar un gran pase para Gomis, que remató de primeras al palo largo para establecer el 1-0.

Tras el tanto, el Andorra asumió el protagonismo con el balón y adelantó sus líneas para instalarse en campo tinerfeño, aunque sus aproximaciones apenas generaron peligro. Los visitantes dispusieron de dos remates a la salida de sendos saques de esquina, bien resueltos por Dani Martín, y de un disparo de Schneider al larguero que el guardameta desvió con la yema de los dedos.

Cuando mejor parecía encontrarse el conjunto andorrano, el Tenerife aprovechó un contragolpe para ampliar su ventaja. Noel López recibió al espacio y superó a Martí Vilà con un caño en la frontal del área, antes de ser derribado por el capitán visitante. El colegiado señaló penalti y Enric Gallego transformó la pena máxima en el minuto 39.

El Andorra igualó el encuentro en el tramo final

Tras el descanso, el conjunto blanquiazul trató de administrar su ventaja desde la tranquilidad, mientras el Andorra volvió a asumir la iniciativa y buscó insistentemente la portería defendida por Dani Martín. La insistencia visitante encontró recompensa en el tramo final. En el minuto 82, el colegiado, tras revisar la acción en el VAR, señaló un penalti por una mano de Viereck dentro del área. Lautaro De León convirtió la pena máxima para establecer el 2-1.

En la acción posterior, el delantero visitante chocó con Dani Martín cuando ambos acudían a por el balón. El árbitro mostró la segunda tarjeta amarilla a Lautaro y también expulsó al guardameta tinerfeñista, por lo que ambos equipos quedaron con diez futbolistas. El Andorra aprovechó el impulso del gol para intensificar sus ataques y encontró el empate en el minuto 87. Golubovic remató de cabeza, a bocajarro, un centro de Lautaro Spatz y superó a Gabriel De Vuyst, que no pudo evitar el 2-2.

El encuentro quedó finalmente marcado por el grave accidente sufrido por Jesús de Miguel en el tiempo añadido. El delantero blanquiazul había sido habilitado al espacio en un contragolpe cuando Owono salió a su encuentro. El guardameta, que fue amonestado con roja directa, saltó e impactó con la rodilla en el cuerpo del atacante, que quedó inconsciente sobre el terreno de juego.

La gravedad de la situación obligó a detener definitivamente el encuentro en el minuto 108, mientras los servicios médicos atendían al futbolista y preparaban su traslado al centro hospitalario.

La previa

Sigue el minuto a minuto en directo del encuentro entre el Tenerife y el Andorra. Comenzarán desde el inicio del partido.

El Tenerife – Andorra, aplazado por la lluvia, se jugó finalmente este lunes 2 de noviembre a las 13:00 hora canaria (14:00 en la península) en el Heliodoro Rodríguez López. Es el partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

El encuentro estaba previsto para el domingo a las 20:00, pero la alerta naranja de lluvias llevó al Cabildo de Tenerife a activar el Plan de Emergencias Insular y a cerrar de forma preventiva varias instalaciones deportivas, entre ellas el Heliodoro Rodríguez López.

Cómo llegan Tenerife y Andorra

El CD Tenerife, dirigido por Álvaro Cervera, era 12.º con 14 puntos (tres victorias, cinco empates y tres derrotas), con 13 goles a favor y 15 en contra. Su último partido fue un 1-1 en la Nova Creu Alta ante el Sabadell, y lleva más de un mes sin ganar: su última victoria fue el 2-0 al Leganés, el 13 de septiembre.

El FC Andorra, entrenado por Carles Manso, era 20.º con 10 puntos (tres victorias, un empate y siete derrotas), en puestos de descenso. Pasó de ronda en la Copa del Rey con un 0-3 en Las Gaunas, pero en Liga necesita ganar para salir de la zona roja.

Cervera advirtió de la dificultad del partido: el Andorra “puede hacer mucho daño” si encuentra espacios y su circulación de balón puede superar al Tenerife si no sale con las ideas claras. “Tenemos que ganar pronto porque, si no, todo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a quedar en el olvido”, señaló.

Últimos enfrentamientos

Ambos equipos volvían a verse las caras. Desde el 2024 no se enfrentaban en competición oficial. Los cuatro últimos cruces oficiales entre el CD Tenerife y el FC Andorra en Segunda División están muy igualados: una victoria para cada equipo y dos empates. Además, ambos han marcado dos goles en total.

16 de diciembre de 2022: Tenerife 1-1 FC Andorra

Tenerife 1-1 FC Andorra 14 de mayo de 2023: FC Andorra 1-0 Tenerife

FC Andorra 1-0 Tenerife 3 de septiembre de 2023: FC Andorra 0-1 Tenerife

FC Andorra 0-1 Tenerife 3 de febrero de 2024: Tenerife 0-0 FC Andorra

En el Heliodoro Rodríguez López, donde se jugaba el partido del lunes, el Tenerife no ha ganado al Andorra: dos partidos, dos empates (1-1 y 0-0). Los dos triunfos han sido a domicilio, uno para cada equipo, en Andorra la Vella.

Bajas, dudas y planteamiento del Tenerife

El técnico blanquiazul no pudo contar con Salifo, Alassan, Baba y Chapela; este último ya entrena con el grupo, pero aún no está disponible. César Álvarez tiene molestias en un dedo, y Víctor Moreno está totalmente recuperado.

Cervera reconoció que la acumulación de desplazamientos ha condicionado la preparación: solo han podido entrenar dos días con el grupo al completo y el equipo llegará probablemente más cansado de lo habitual. Aun así, descarta renunciar a su idea de juego.

Sobre el planteamiento, el entrenador preveía ver más veces al Tenerife con “tres por dentro”, sobre todo mientras Enric Gallego ocupe la punta de ataque. En ese esquema, Nacho Gil sería mediapunta y Víctor Moreno jugaría en la banda.

En el Andorra son baja los lesionados Gael Alonso y Théo Le Normand, mientras que Diego Alende y Marc Domènech vuelven tras recuperarse.

Alineaciones

Una hora antes del inicio del encuentro, cuando se sepan las alineaciones oficiales de ambos equipos, podrás consultarlas en esta página.

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