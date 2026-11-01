Burgos CF vs CD Castellón: horario, alineaciones y minuto a minuto de la J12 de LaLiga Hypermotion

El Burgos – Castellón se juega el domingo 1 de noviembre, a las 17:30 hora canaria, en El Plantío. Repasamos clasificación, claves del partido y sigue el minuto a minuto en rtvc.es

El Burgos – Castellón se juega este domingo 1 de noviembre, a las 17:30 hora canaria (18:30 en la península), en El Plantío, en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El líder de la categoría visita a un rival que está en puestos de play off.



Burgos CF vs CD Castellón se enfrentan en la J12 de LaLiga Hypermotion 26-27

Cómo llegan Burgos y Castellón

El Burgos, dirigido por Sergio Francisco, encadena tres victorias seguidas, incluida la de la Copa del Rey. Ganó 2-3 en Andorra el lunes y 2-4 en Laredo en la Copa. Como local, ha sumado 13 de los 18 puntos posibles, con una sola derrota en seis partidos.

El Castellón también llega con tres triunfos seguidos, incluida la Copa. Viene de golear 4-0 al Sporting y de ganar 0-3 en Cuenca en el torneo del KO. Como visitante, ha sumado 15 de 18 puntos y solo ha perdido una vez.

Un duelo con aliciente añadido: Íñigo Córdoba, exjugador del Burgos, se mide a su antiguo equipo con el liderato del Castellón en juego.

Últimos enfrentamientos

El historial reciente entre Elche y Valencia está muy igualado. De los cinco últimos enfrentamientos en LaLiga, el Valencia ganó dos, el Elche uno y hubo dos empates. Los valencianistas marcaron seis goles y los ilicitanos, cuatro.

El último precedente fue para el Elche. El 11 de abril de 2026, en la jornada 31 de la temporada pasada, los de casa ganaron 1-0 en el Martínez Valero con gol de Lucas Cepeda en el minuto 73.

Antes, el 10 de enero de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en Mestalla. Ese choque fue el primero entre los dos en Liga desde abril de 2023, algo más de dos años y medio después.

En el Martínez Valero, el Valencia ha ganado dos de sus tres últimas visitas: 0-1 el 19 de marzo de 2022 y 0-2 el 23 de abril de 2023. En ese periodo, el Elche solo ha ganado una vez como local, el 1-0 de abril de 2026.

Alineaciones

Minuto a minuto en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre los dos equipos.

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