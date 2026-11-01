El partido de fútbol de LaLiga Hypermotion AD Ceuta – Sporting de Gijón, este domingo 1 a las 15:15 (hora canaria). Sigue en directo el minuto a minuto del partido de la J12 en rtvc.es

El AD Ceuta – Sporting de Gijón se juega este domingo 1 de noviembre, a las 15:15 hora canaria (16:15 en la península), en el Estadio Municipal Alfonso Murube, en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

Cómo llegan el Ceuta y el Sporting a este partido

El Ceuta es último con 5 puntos (una victoria, dos empates y ocho derrotas), con 10 goles a favor y 25 en contra. Acumula tres derrotas seguidas en Liga, la última por 3-1 ante el Cádiz, aunque en la Copa del Rey venció al Poblense tras remontar.

En casa solo ha ganado un partido, ante la Real Sociedad B, ha empatado otro, ante el Valladolid, y ha perdido cuatro.

El Sporting suma seis victorias, un empate y cuatro derrotas, con 11 goles a favor y 13 en contra. Había encadenado tres victorias seguidas antes de caer 4-0 en Castellón. Los dirige Nicolás Larcamón, mientras que el Ceuta está a cargo de José Juan Romero.

Últimos enfrentamientos

El AD Ceuta – Sporting de Gijón llega con un historial reciente muy igualado. En los dos duelos de la temporada pasada de LaLiga Hypermotion, cada equipo ganó una vez como visitante o local, y ambos marcaron dos goles.

El último precedente favoreció al Ceuta. El 3 de mayo de 2026, en la jornada 38, el equipo ceutí ganó 1-2 en El Molinón y se llevó los tres puntos de Gijón.

El primer duelo, el 23 de agosto de 2025, en la jornada 2, lo ganó el Sporting por 0-1 en el Alfonso Murube, el mismo escenario del partido de hoy.

Alineaciones

En cuanto se conozcan las alineaciones oficiales las verás actualizadas en esta página.

Minuto a minuto en directo

En cuanto comience el partido se verá de forma automática aquí el detalle del minuto a minuto del encuentro entre los dos equipos.

Estadísticas en vivo