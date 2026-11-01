El Di Napoli – Isidoro y Manuela III llegó líder a las dos últimas regatas, sin embargo la victoria la ha obtenido el de Kevin Cabrera

Sin duda una jornada cargada de emoción, la de este domingo en el Campeonato de Canarias de barquillos. El Di Napoli – Isidoro y Manuela III, tras dominar las primeras seis regatas de la competición, falló en las dos regatas disputadas en la mañana del domingo y de ello se aprovechó el Tritón de Kevin Cabrera para asaltar el liderato. El barquillo de Playa Blanca leyó mejor las condiciones de poco viento en el campo de regatas para proclamarse nuevo campeón de Canarias.

Informa. RTVC.

Previa a la última jornada

El Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 metros se decidió este domingo 1 de noviembre en la bahía de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es retransmitieron en directo, las dos últimas regatas del XXXV campeonato.

Competían por el título autonómico 31 barquillos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. La organización programó hasta ocho regatas, dos por jornada, repartidas entre el 24 y el 25 de octubre y el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El Di Napoli – Isidoro y Manuela III, patroneado por José Pascual Perdomo, ha llegado a la última jornada al frente de la clasificación general, con 7 puntos.

Así llega la final del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina

Canpeonato de barquillos de Vela Latina que se ha disputado este sábado en Fuerteventura / Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina

El sábado se disputaron la quinta y la sexta regata, con muy poco viento en la bahía. El Comité de Regatas tuvo que trasladar el campo de regatas a la zona del Club Deportivo Herbania. Antes de salir al mar, las tripulaciones guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren ocurrido esta semana en Toledo.

El Di Napoli – Isidoro y Manuela III ganó la quinta regata tras asaltar el liderato en la primera empopada. Por detrás entraron el Tritón y el Sofcan Ingenieros, de Orlando Umpiérrez. En la segunda regata, que tuvo que reiniciarse tras una llamada general, venció el Jameos del Agua de Alfredo Morales, seguido del Graciplus y del propio Di Napoli.

Con esos resultados, el líder aventaja en nueve puntos al Tritón y en once al Playa Blanca. Jameos del Agua y Romerito comparten la cuarta posición, con 27 puntos.

Dónde ver el Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina

La emisión contó con una programación especial desde la bahía de Puerto del Rosario. José Luis Perdomo se encargó de la narración, Alejandro Barrera y Saúl Hormiga aportaron los comentarios técnicos, y Gary Chocho y Eugenia Cantero siguieron la flota desde el mar, en embarcaciones neumáticas.

Se pudo ver por la TDT de Televisión Canaria, por Canarias Play, la plataforma gratuita de RTVC disponible para Android, iOS y web, y en directo en rtvc.es.