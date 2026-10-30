Más de 100 infracciones detectadas vulneran la normativa autonómica y estatal en materia de suelo, costas y pesca en espacios protegidos

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha tramitado un total de 109 denuncias administrativas durante época estival de verano, en el marco de las actuaciones llevadas a cabo para salvaguardar los espacios protegidos de la isla de Fuerteventura.

La Guardia Civil intensifica la vigilancia en los espacios naturales protegidos en la isla de Fuerteventura / Imagen de archivo

Las actuaciones, orientadas a la prevención de conductas incívicas y al cumplimiento de la legislación ambiental vigente, han reforzado la presencia de los agentes en zonas de especial valor ecológico y parques naturales de la isla. Cabe destacar que la mayoría de estas infracciones se han concentrado en el espacio natural protegido del Islote de Lobos y Parque Natural de Jandía.

En el balance de las actuaciones realizadas, los agentes detectaron como principales infracciones la acampada y pernocta no autorizada en los espacios naturales protegidos, así como el tránsito y circulación de vehículos a motor fuera de las vías habilitadas. También se constataron casos de encendidos de fuego y realización de vertidos no autorizado, además del usso de drones en zona s de sometidas a especial protección.

Asimismo, se detectaron infracciones relacionadas con la práctica de la pesca recreativa y el marisqueo. Así como con la ocupación o realización de vertidos no permitidos en el dominio público marítimo terrestre y sus correspondientes zonas de servidumbre.

Hasta 600.000 euros de multa

Todas las actas de denuncia tramitadas han sido remitidas a las autoridades administrativas competentes para la instrucción de los expedientes sancionadores oportunos.

Las cuantías de las sanciones propuestas oscilan entre los 300 y los 600.000 euros. En función de la gravedad de la falta cometida según la normativa aplicada.

Compromiso con la sostenibilidad ambiental

La Guardia Civil recuerda que el patrimonio natural de la isla constituye un ecosistema frágil que requiere la colaboración activa de residentes y visitantes. El incremento de estas inspecciones busca concienciar sobre la importancia de conocer la normativa de cada espacio. Como también de disfrutar del entorno natural de forma responsable y sostenible.