A lo largo de este año, las islas de Fuerteventura y Lanzarote han sumado unos 9 000 millones de gasto turístico

Durante el 2026, Fuerteventura y Lanzarote dan un salto en materia turística. Entre ambas han reunido unos 9 000 millones de gasto turístico.

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo, afirma que esta cifra en materia turística conforma un peso específico importante. «Más del 30 % del PIB. Son cifras importantes para ponerlas en la balanza y reflexionar sobre el futuro que tenemos en común», opina.

Los aeropuertos de ambas islas generan el 24 % de las llegadas a Canarias. El turismo es una de las fuentes principales de riqueza entre Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Temas que se han analizado en la isla majorera, donde tienen en cuenta que el sector turístico va de la mano de otros ámbitos que afectan a los visitantes y residentes.

Fuerteventura y Lanzarote suman en lo que va de año unos 9 000 millones de gasto turístico / EFE

«Es fundamental que las personas que vivimos aquí también tengamos esa oportunidad de disfrutar y cubrir las necesidades básicas. Para eso tenemos que hablar de vivienda, infraestructuras y la protección del territorio«, explica Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura.

Retos y necesidades comunes en las islas orientales y que suponen un trabajo que las instituciones quieren unificar por las similitudes en los objetivos.