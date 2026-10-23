La reunión tuvo carácter técnico y se centró en contrastar las previsiones de demanda de los operadores con la conectividad aérea regular de Fuerteventura

El Patronato Insular de Turismo de Fuerteventura celebró este viernes en el Hotel El Mirador de Puerto del Rosario una reunión de trabajo con los representantes de los principales turoperadores que operan hacia la isla para analizar la demanda prevista para la temporada de invierno 2026/27. Al encuentro asistió la vicepresidenta del Patronato y consejera de Turismo del Cabildo, Marlene Figueroa, junto a representantes de Viajes El Corte Inglés, TUI, Jet2, Easyjet Holidays y DerTouristik.

Imagen cedida por el Patronato de Turismo de Fuerteventura.

La reunión tuvo carácter técnico y se centró en contrastar las previsiones de demanda de los operadores con la conectividad aérea regular de Fuerteventura. El objetivo fue identificar las fortalezas y los aspectos mejorables del destino de cara a los próximos meses. Además, teniendo en cuenta las valoraciones de los clientes de estos operadores en los distintos mercados emisores.

Operadores turísticos

Por tanto, el encuentro se enmarca en el trabajo del Patronato con los operadores turísticos para conocer la evolución de la demanda en los mercados emisores. Así como, detectar posibles ajustes en la promoción del destino.

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidenta del Patronato Insular de Turismo, Marlene Figueroa, subrayó que “conocer de primera mano cómo evalúan los turoperadores y sus clientes la oferta de Fuerteventura es fundamental para tomar decisiones con criterio. Estas reuniones nos permiten contrastar nuestra visión del destino con la percepción real del mercado”.

Intercambio de información

La consejera destacó también que “la temporada de invierno es estratégica para Fuerteventura y trabajar conjuntamente con los operadores que distribuyen la isla en Europa nos permite anticipar qué aspectos reforzar y dónde tenemos margen de mejora”.

La reunión permitió intercambiar información sobre las perspectivas de la temporada de invierno y los factores que pueden influir en la evolución de la demanda de Fuerteventura en los mercados europeos.