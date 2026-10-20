Canarias, referente del turismo no estacional en España

El estudio apunta a que la cultura es el principal impulsor de la demanda no estacional, aunque el turismo familiar y las experiencias de bienestar son las motivaciones que más crecen

Canarias se consolida como el gran referente del turismo no estacional, ya que el archipiélago registra las estancias medias más largas de todas las regiones analizadas y combina una elevada presencia de parejas y familias de origen europeo con una demanda que crece, en los dos últimos años, en experiencias culturales, de turismo familiar y bienestar, según el estudio ‘El viajero internacional que transforma’ de The Data Appeal Company / Almaviva Group, presentado este martes durante la VI Convención Turespaña que se celebra esta semana en Zaragoza.

Turistas en el malpaís de Güímar – ASHOTEL – Archivo

España concentra ya el 47 % de su actividad turística fuera de la temporada alta, frente al 52,8 % procedente del periodo comprendido entre mayo y septiembre, superando a otros países competidores de su entorno, como Italia y Grecia, ya que ostentan el 58,7 % y 72,7 % de la demanda en los meses de verano, respectivamente.

El estudio apunta a que la cultura es el principal impulsor de la demanda no estacional, aunque el turismo familiar y las experiencias de bienestar son las motivaciones que más crecen.

En este punto, entre las tendencias destacadas por el informe figura que las ciudades refuerzan su atractivo como destinos culturales y de compras de alto valor, además de la fuerza del alojamiento en categoría media y alta, que atrae a 4 de cada 10 viajeros que visitan España en temporada baja.

La costa mediterránea tiene algunas de las estancias más largas

Asimismo, la costa mediterránea combina algunas de las estancias más largas de la España peninsular —3,7 noches de media entre los principales mercados emisores— con una demanda liderada por parejas y familias. «Estos viajeros buscan experiencias ligadas a la cultura local, turismo activo y gastronomía, generando oportunidades para aumentar gasto y satisfacción», según el estudio.

«Los datos muestran que la gran ventaja competitiva de España frente a otros destinos mediterráneos reside en su capacidad para diversificar la experiencia turística durante la temporada media y baja, alineándose con las nuevas tendencias de la demanda internacional», ha valorado el director de Marketing y Comunicación de Data Appeal, Carlos Cendra, en su intervención de hoy.

A su juicio, la prioridad pasa por garantizar una oferta amplia y segmentada de actividades y experiencias no estacionales para atraer demanda durante más meses al año y generar un mayor valor económico y social en los destinos.

Mercados emisores emergentes en temporada de baja

Por otro lado, desde Data Appeal ha resaltado que Argentina, Polonia y Brasil lideran el crecimiento de la temporada baja y media, creciendo la demanda en los últimos tres años un 27,8 %, 18,6 % y 13,1 %, respectivamente. A estos países se unen Estados Unidos (+8,9 %) e Irlanda (+8 %).

En palabras de Cendra, estos mercados están contribuyendo a diversificar la base de demanda internacional y tienen gran potencial para impulsar itinerarios multidestino más allá de grandes capitales o destinos más conocidos.