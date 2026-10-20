El Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria acogió la segunda edición de estos galardones, que reunieron a 60 finalistas en 12 categorías para reconocer la excelencia culinaria del sector turístico canario

La gastronomía hotelera de Canarias volvió a situarse en el centro de atención este lunes, 19 de octubre, con la celebración de la segunda edición de los Culinary Hotel Awards 2026, una cita que reunió en el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, de Las Palmas de Gran Canaria, a destacados representantes del sector turístico y gastronómico del archipiélago.

Culinary Hotel Awards 2026

Los premios, impulsados por Prensa Ibérica, contaron este año con 60 finalistas distribuidos en 12 categorías, con el objetivo de reconocer el trabajo de los establecimientos y profesionales que han convertido la gastronomía en uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta hotelera de las Islas.

Entre las categorías del certamen figuran reconocimientos al mejor hotel gastronómico, mejor restaurante, mejor desayuno de hotel, mejor cocina internacional y mejor chef, además de distinciones dirigidas a profesionales de la dirección, la cocina y el servicio.

La selección de los candidatos estuvo respaldada por un jurado especializado y cuatro inspectores anónimos e independientes, encargados de visitar los establecimientos y elaborar informes sobre las propuestas gastronómicas. Un procedimiento con el que la organización busca garantizar el rigor y la objetividad de los galardones.

La ceremonia, concebida como una cena al aire libre, reunió a profesionales de la restauración, responsables hoteleros, representantes empresariales y autoridades institucionales. La cita sirvió también como punto de encuentro para un sector que ha incrementado su apuesta por la cocina de autor, la innovación gastronómica y la incorporación de productos locales a sus propuestas.

Una segunda edición tras el éxito de Tenerife

Los Culinary Hotel Awards celebraron su primera edición en octubre de 2025 en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife, donde congregaron a más de 400 asistentes.

En aquella primera convocatoria, el Royal Hideaway Corales Resort, situado en Adeje, fue uno de los grandes protagonistas al obtener cuatro reconocimientos, entre ellos el de Mejor Hotel Gastronómico y el de Mejor Restaurante para El Rincón de Juan Carlos.

Con su traslado a Gran Canaria, los premios continúan su recorrido por el archipiélago y refuerzan su objetivo de dar visibilidad al talento gastronómico que se desarrolla dentro de los establecimientos hoteleros.

La iniciativa pretende poner en valor una transformación de la oferta turística canaria en la que la gastronomía ha dejado de ser únicamente un servicio complementario del alojamiento para convertirse en un atractivo propio, capaz de atraer visitantes y proyectar la identidad culinaria de las islas.