‘Con Cúrcuma’ viaja a ‘San Sebastián Gastronomika’ en una edición volcada en el talento canario

El magacín gastronómico de La Radio Canaria, que conduce José Luis Reina, emite una entrega especial desde Donostia, analiza el impacto de las reseñas online y reúne a grandes referentes de la cocina, la sumillería y la coctelería del Archipiélago

El programa ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria, que conduce José Luis Reina, pone rumbo al norte de España este miércoles 14 de octubre, a partir de las 22:00 horas, para seguir de cerca todo lo que acontece en ‘San Sebastián Gastronomika’. El programa despliega sus micrófonos en la capital guipuzcoana con un seguimiento pegado a los cocineros, productores y ponentes que defienden el recetario y la despensa insular en uno de los congresos más influyentes del panorama internacional.

Representación canaria en el congreso ‘San Sebastián Gastronomika’.

Sala y bodega de altura en ‘El Enófilo’

El espacio dedicado a la cultura vitivinícola, ‘El Enófilo’, propone en esta ocasión una conversación en profundidad con Rafael Hurtado, jefe de sala y sumiller del restaurante Poemas by Hermanos Padrón, de Las Palmas de Gran Canaria. Hurtado desgrana la filosofía de maridajes que acompaña a la cocina de los hermanos Padrón, la gestión de una bodega con estrella Michelin y las claves de la excelencia en el servicio de sala actual.

Casa Romántica y la despensa de Agaete, en ‘A mesa puesta’

El programa viajará también hasta Gran Canaria para acercar a los oyentes la propuesta del restaurante Casa Romántica, en Agaete, donde a través de su jefe de cocina, Aridani Alonso, se profundizará en su propuesta gastronómica, fuertemente ligada al producto de cercanía, el café que se cultiva en el Valle de Agaete y el valor de la identidad culinaria local.

‘La Cháchara’: El impacto y la tiranía de las reseñas online

La mesa de debate aborda el peso de las opiniones y valoraciones en internet en la reputación y viabilidad de un negocio, un fenómeno crucial para la hostelería contemporánea. Para analizar esta realidad participa Alejandro Bello, propietario de El Lajar de Bello, quien aporta la visión directa desde la gestión cotidiana sobre cómo convivir con las plataformas digitales sin perder la esencia.

Coctelería de vanguardia, opinión y hábitos saludables

El programa completa sus contenidos con un recorrido por las barras más destacadas y las firmas habituales de la temporada:

Tragos con sello canario: Doble parada en el universo de la coctelería con Óscar Lafuente , bartender de Destilerías Arehucas, y con Yoni Mesa , artífice del posicionamiento de las barras de Royal Hideaway Corales entre las mejores de España y Portugal.

Doble parada en el universo de la coctelería con , bartender de Destilerías Arehucas, y con , artífice del posicionamiento de las barras de Royal Hideaway Corales entre las mejores de España y Portugal. ‘La palabra de Belín’: La mirada crítica y reposada del periodista F ran Belín regresa puntual a su cita para analizar los momentos más destacados que deja la actualidad del sector.

La mirada crítica y reposada del periodista F regresa puntual a su cita para analizar los momentos más destacados que deja la actualidad del sector. ‘La voz invitada’: El entrenador Cristian Noda comparte nuevas pautas prácticas de nutrición y ejercicio físico adaptadas para mantener el equilibrio y cuidar la salud en el día a día.

Con esta entrega, ‘Con Cúrcuma’ pretende trasladar al oyente al epicentro del congreso donostiarra sin perder la mirada crítica sobre la hostelería de las Islas.