Los investigadores centraron sus pesquisas en la camarera y realizaron distintas comprobaciones que permitieron localizar el collar

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas (Gran Canaria) detuvieron el 8 de octubre a una camarera de piso de un hotel del sur de la isla como presunta autora de un delito de hurto tras la sustracción de una collar valorado en 450 euros perteneciente a una turista alojada en el complejo.

Imagen cedida por la Policía Nacional.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre, cuando una turista denunció la desaparición de un collar de oro valorado en 450 euros que había dejado en su habitación.

Al regresar, comprobó que la joya ya no se encontraba entre sus pertenencias, sin que existieran signos de fuerza en las puertas o ventanas.

Tras recibir la denuncia, efectivos del Grupo de Policía Judicial de Patrimonio iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido.

Tareas habituales

En este sentido, las primeras gestiones permitieron determinar que, durante el periodo en el que se produjo la desaparición, una empleada del servicio de limpieza había accedido a la habitación para realizar sus tareas habituales.

A partir de esta información, los investigadores centraron sus pesquisas en la trabajadora y realizaron distintas comprobaciones que permitieron localizar el collar en un establecimiento dedicado a la compraventa de oro de la localidad.

Las gestiones policiales confirmaron que la sospechosa había vendido la joya el mismo día de la sustracción, obteniendo por ella poco más de 100 euros, por lo que una vez comprobado que se trataba del collar denunciado, procedieron a su recuperación, realizando las gestiones necesarias para su devolución a la legítima propietaria.