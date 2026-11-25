En el supermercado se almacenaban botellas de óxido nitroso para su posterior traslado al pub donde el gas era vendido a los clientes en el sur de Tenerife

Detenidos la dueña de un supermercado y el encargado de un pub por traficar con óxido nitroso o ‘gas de la risa’.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Adeje y Arona, llevaron a cabo a principios de noviembre dos inspecciones en un establecimiento tipo pub ubicado en la conocida zona de ocio de Las Verónicas y en un supermercado de Costa Adeje.

En el supermercado los agentes localizaron escondidas tras una manta 75 cajas de 6 botellas grandes de óxido nitroso. En total 670 gramos por unidad con sus respectivos dispensadores. Dentro del pub hallaron 45 cápsulas pequeñas de óxido nitroso (7,5 gramos por unidad), dos dispensadores y numerosas bolsas de globos.

Tras la investigación se constató que en el supermercado se almacenaban y ocultaban las botellas de óxido nitroso para su posterior traslado al local tipo pub objeto de inspección. Allí el gas era vendido y distribuido directamente a los clientes (principalmente turistas) como uso recreativo.

Se detuvo a la propietaria del supermercado y al encargado del pub. Por un presunto delito contra la salud pública, pasando este último a disposición de la autoridad judicial.

Además, los agentes de la Policía Local de Adeje y Arona inspeccionaron el local para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente. Dieron cuenta al área de actividades de los respectivos ayuntamientos.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es