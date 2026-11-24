La Policía Local y la Policía Nacional han levantado el perímetro preventivo después de identificar al propietario de los objetos abandonados junto a un cajero automático

Dispositivo de seguridad en La Laguna en la calle Herradores. RTVC / Germán González

La Policía Local de La Laguna y el Cuerpo Nacional de Policía han desactivado el dispositivo de seguridad establecido de manera preventiva en la calle Herradores. Lo hacen después de localizar al propietario de una maleta y una mochila que habían sido encontradas abandonadas junto a un cajero automático.

El hallazgo de ambos objetos, cuyo origen se desconocía inicialmente, motivó la activación de un protocolo de seguridad y el establecimiento de un perímetro policial.

Como medida preventiva, los agentes cortaron el paso a la calle y solicitaron la presencia de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) para inspeccionar los bultos y descartar cualquier posible riesgo.

La actuación generó restricciones temporales al tránsito de peatones en este punto del centro histórico de La Laguna.

Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, se ha podido localizar al propietario de la maleta y la mochila. De manera que el protocolo preventivo ha quedado desactivado y se ha levantado el dispositivo de seguridad.