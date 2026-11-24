Una operación de la Policía Nacional en Puerto del Rosario puso fin a un punto de venta de cocaína, crack y hachís que generaba una importante alarma social entre los vecinos de la zona

Imágenes: Policía Nacional

La Policía Nacional en Puerto del Rosario ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, en una operación que ha permitido desarticular un activo punto de venta de sustancias estupefacientes al por menor en la capital majorera.

El operativo, desarrollado el pasado 19 de noviembre por agentes pertenecientes al Grupo de Estupefacientes (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de Puerto del Rosario, puso fin a la actividad de un punto de distribución de cocaína, crack y hachís que generaba una importante alarma social entre los vecinos de la zona debido a la continua afluencia de consumidores.

Desmantelamiento de un punto de distribución de drogas en Puerto del Rosario. Imagen Policía Nacional

Uno de los aspectos que motivó la prioridad de la intervención fue la proximidad del inmueble a espacios frecuentados por menores de edad, entre ellos un centro educativo de infantil y primaria y de un parque infantil. Los investigados adquirían pequeñas partidas de sustancias estupefacientes que posteriormente preparaban, dosificaban y distribuían con rapidez, evitando mantener grandes cantidades de droga almacenadas en la vivienda.

Tres detenidos

Durante el operativo se procedió a la detención de tres personas y se llevo a cabo un registro domiciliario en el que se intervinieron distintas cantidades de cocaína y hachís, 15 dosis de crack preparadas para su venta inmediata, 1.168 euros en efectivo y diversos utensilios empleados para la elaboración, y dosificación de las sustancias.

En el dispositivo participaron efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Puerto del Rosario y contó además con la colaboración de la Unidad Canina (UCAN) de la Policía Local de La Oliva. Una vez finalizadas las diligencias policiales los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial competente junto con los efectos intervenidos.