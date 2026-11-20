La Policía Nacional intervino 1.200 cápsulas de óxido nitroso, tres dispensadores, dos datáfonos y 5.000 globos

La Policía Nacional ha informado hoy de la detención del propietario y una trabajadora de un pub de la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por la venta de óxido nitroso, conocido como «gas de la risa».

Detención en un pub de Las Verónicas. Policía Nacional

Las detenciones se produjeron tras una inspección realizada a principios de noviembre por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arona.

En el interior del establecimiento, los agentes localizaron 50 cajas de óxido nitroso con 24 cápsulas cada una, lo que supone un total de 1.200 cápsulas, además de tres dispensadores.

También se incautaron dos datáfonos, numerosos recibos de cobros, 240 euros en efectivo y 50 bolsas que contenían un total de 5.000 globos. Según la Policía, los detenidos tenían preparados estos elementos para comercializar la sustancia.

Ambos detenidos

El propietario del pub ya había sido detenido anteriormente por hechos relacionados con el tráfico de óxido nitroso, mientras que la gestión de los cobros y las transacciones vinculadas a esta actividad eran presuntamente realizadas por la trabajadora.

Ambos fueron detenidos por su presunta implicación en un delito contra la salud pública y posteriormente puestos a disposición judicial.

La Policía detuvo a ambos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y los puso posteriormente a disposición judicial.