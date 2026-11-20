

El artista actuará el sábado 12 de junio de 2027 en el Estadio Francisco Peraza «La Manzanilla», en La Laguna.

Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en Tenerife el sábado 12 de junio de 2027. El Estadio Francisco Peraza «La Manzanilla» recibirá a uno de los artistas más reconocidos e influyentes de la música en español, con canciones que han acompañado a varias generaciones.

Alejandro Sanz, ¿Y Ahora Qué+?. Ayuntamiento de La Laguna

El concierto de Tenerife será el punto de partida de las 12 fechas que Alejandro Sanz ofrecerá en España durante el verano de 2027. El anuncio llega tras una gira internacional de 76 conciertos, 69 de ellos con entradas agotadas.

Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa, Sanz ha vendido más de 25 millones de discos y todos sus álbumes han obtenido múltiples Discos de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Su trayectoria suma 25 Latin GRAMMY, el más reciente, concedido hace unos días a ¿Y Ahora Qué+? en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo y cuatro GRAMMY, lo que lo convierte en el artista español con más premios Latin GRAMMY. En 2017, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió como Persona del Año por su trayectoria y sus contribuciones filantrópicas.

Cantará temas emblemáticos de su carrera

En el concierto, las canciones de ¿Y Ahora Qué+? convivirán con temas emblemáticos de distintas etapas de su carrera. Acompañado por su banda, Sanz llevará al escenario su característico cruce de pop, ritmos latinos y matices flamencos. En La Laguna, ese recorrido tendrá su propia energía: la que se construya entre el artista, su banda y el público tinerfeño.

A lo largo de su carrera, Alejandro Sanz ha colaborado con artistas de todo el mundo, entre ellos Alicia Keys, Shakira, Camila Cabello, Laura Pausini, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Carlos Vives y Tony Bennett.