La población de este tipo de coral ha sido hallada frente a la costa sureste de Tenerife y es una población excepcional por su densidad, única en el Atlántico

Un equipo científico liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha documentado frente a la costa sureste de Tenerife una población excepcional del coral ‘Dendrophyllia ramea’, con las mayores densidades registradas hasta la fecha para esta especie en el océano Atlántico.

Población de coral candelabro documentado en Tenerife. Fuente: IEO

Este coral es un indicador de ecosistemas marinos vulnerables

El descubrimiento, publicado en la revista científica ‘Regional Studies in Marine Science’, aporta nuevos datos sobre la distribución y el estado de conservación de este coral, considerado indicador de ecosistemas marinos vulnerables.

El hallazgo se produjo durante la expedición oceanográfica DEEP CANARIES, desarrollada entre febrero y marzo de 2025 a bordo del buque de investigación Ángeles Alvariño.

Mediante el vehículo submarino operado remotamente ROV Liropus 2000, el equipo científico exploró los fondos marinos y obtuvo imágenes de alta resolución que permitieron identificar y caracterizar una extraordinaria población de este coral entre 92 y 108 metros de profundidad.

En un transecto submarino de aproximadamente 1,8 kilómetros se identificaron 190 colonias, distribuidas principalmente sobre fondos rocosos.

La más densa documentada y también de gran tamaño

En las zonas de mayor concentración se registraron densidades máximas de 9,3 colonias por metro cuadrado, valores que convierten a esta población en la más densa documentada hasta ahora en el Atlántico.

Además de su densidad, destaca el tamaño de las colonias de tal forma que el 58 % de los ejemplares medidos superaba los 20 centímetros de anchura y algunos alcanzaban los 68,5 centímetros.

Estos valores son comparables a los máximos descritos en determinadas poblaciones del Mediterráneo, donde la especie ha sido objeto de más estudio, algunos de los cuales liderados por miembros del mismo equipo que lidera esta investigación, recoge una nota del IEO.

«Aunque ya se conocía la presencia de este coral en Canarias, hasta ahora no disponíamos de datos cuantitativos sobre sus poblaciones atlánticas. Lo excepcional de este hallazgo no es solo la elevada densidad de colonias, sino también su tamaño, que apunta a una población bien desarrollada y de gran interés ecológico», explica Silvia Oliva, investigadora del IEO-CSIC y primera autora del estudio.

Un hábitat de gran valor ecológico

‘Dendrophyllia ramea’ es un coral pétreo, de morfología ramificada que habita en fondos marinos del Atlántico nororiental y el Mediterráneo. Sus colonias forman estructuras tridimensionales que contribuyen a aumentar la complejidad de los hábitats submarinos y ofrecen refugio a numerosos organismos.

La especie está considerada como constitutiva del tipo de hábitat de interés comunitario ‘1170 Arrecifes’, así como una especie indicadora de ecosistemas marinos vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Hasta ahora apenas existían datos cuantitativos sobre la densidad y estructura de sus poblaciones atlánticas. El nuevo estudio permite avanzar en ese conocimiento y pone de manifiesto la existencia de enclaves de gran valor ecológico que todavía no han sido caracterizados en profundidad.

Las imágenes obtenidas durante la campaña DEEP CANARIES muestran grandes colonias de coral, acompañadas en algunos casos por numerosos peces, pero también restos de artes de pesca, lo que evidencia la presencia de presiones humanas en estos fondos.

La necesidad de reforzar su protección

El estudio también advierte de la necesidad de tener en cuenta estos ecosistemas en la planificación de los usos del espacio marítimo. La población descubierta se encuentra a menos de dos kilómetros de áreas identificadas en los planes de ordenación del espacio marítimo para el posible desarrollo de parques eólicos marinos.

El equipo científico señala que la implantación de estas infraestructuras podría generar presiones sobre los ecosistemas bentónicos, tanto por alteraciones directas del hábitat como por cambios en la distribución de otras actividades humanas, como la pesca.

Los resultados no implican que estas actividades estén afectando actualmente a la población estudiada, pero sí subrayan la importancia de disponer de información científica detallada antes de desarrollar nuevos usos del medio marino. Las autoras también plantean la necesidad de ampliar las medidas de conservación existentes.

En el Mediterráneo, ‘Dendrophyllia ramea’ está protegida en el marco del Convenio de Barcelona e incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), además de estar clasificada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para esta región.

Sin embargo, esta protección específica de la especie no se extiende actualmente a sus poblaciones atlánticas, aunque los arrecifes en los que habita están reconocidos como un tipo de hábitat de interés comunitario (1170), con su propio marco de conservación.

Medidas para conservar hábitats singulares

En este sentido, el trabajo aporta nuevas evidencias científicas para valorar la extensión de su protección al Atlántico y la adopción de medidas que contribuyan a conservar estos hábitats singulares.

«Este descubrimiento demuestra que todavía quedan ecosistemas de gran valor ecológico por conocer en nuestros fondos marinos. Es fundamental seguir investigando para determinar la extensión real de esta población y avanzar, al mismo tiempo, en medidas preventivas que permitan garantizar su conservación», señala Oliva.

Esta iniciativa forma parte del proyecto BIODIV ‘Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)’, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y CSIC, a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En concreto, el estudio se enmarca en la actividad 5.1 del proyecto BIODIV, coordinada por Covadonga Orejas, del Centro Oceanográfico de Gijón y Pablo Martín-Sosa, del Centro Oceanográfico de Canarias.

Además, cuenta con la participación de personal científico de los centros oceanográficos de Cádiz y Málaga, así como de la Universidad de Barcelona.

Esta actividad está dedicada a mejorar el conocimiento, la cartografía de su distribución y la evaluación del estado de conservación de diversas especies de corales de interés para la conservación marina.

Los resultados ponen de manifiesto la importancia de la exploración científica de los fondos marinos y del uso de tecnologías de observación submarina para identificar ecosistemas vulnerables, mejorar su conocimiento y proporcionar información que contribuya a su conservación y a la gestión sostenible del medio marino.CopiarImprimir