El accidente ocurrió a las 8:15 horas en la avenida Príncipe de España, en Santa Cruz de Tenerife. La víctima sufrió un traumatismo en una pierna y necesitó la intervención de los bomberos para salir del lugar del impacto

Una mujer sufrió heridas de carácter moderado este jueves tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Príncipe de España, a la altura del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Informa: Itziar Pérez

Según informó el 112, la víctima quedó con una pierna atrapada tras el accidente, por lo que los bomberos tuvieron que intervenir para liberarla.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar acudieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Local para atender la emergencia.

La mujer presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado y recibió asistencia sanitaria en el mismo lugar del accidente.

Retrasos en el servicio del tranvía

El atropello también provocó demoras en el servicio de transporte público. La incidencia se registró a las 8:15 horas, según comunicó la compañía a través de sus canales oficiales.

La empresa pidió comprensión a los viajeros por los retrasos ocasionados por el accidente.