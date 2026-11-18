El fallecido, de 23 años, murió en el mar a pesar de los esfuerzos de varios surfistas que lo sacaron del agua y lo intentaron reanimar hasta que llegaron los servicios de emergencias

Fallece un hombre en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 23 años de origen extranjero ha fallecido este miércoles tras su rescate del mar con signos de ahogamiento en la playa de Almáciga, en la costa de Santa Cruz de Tenerife.

Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir varias llamadas de alerta de que un hombre se encontraba en apuros a unos 300 metros de la costa en la citada playa.

A su llegada al lugar del incidente varios surfistas habían sacado del mar al afectado con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, y le estaban practicando maniobras de reanimación.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario continuó con las maniobras de reanimación en su estadio más avanzado y, tras varios minutos sin éxito, confirmaron su fallecimiento.

Asimismo participaron en las labores de auxilio personal del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y agentes de la Policía Local. Además la Policía Nacional se encargó de las diligencias correspondientes.