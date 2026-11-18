El Cabildo rechaza el proyecto por falta de garantías sobre la regeneración marina, deficiencias urbanísticas y documentación técnica insuficiente

El Cabildo de Tenerife deniega la aprobación del Proyecto de Interés Insular Parque Regenerativo Underwater Gardens Park Tenerife, previsto en Punta Blanca, en el municipio de Guía de Isora, al considerar que la iniciativa presentada no reúne las condiciones necesarias para su desarrollo y se ha apartado de los objetivos científicos, de investigación y de regeneración ambiental que justificaron su declaración de interés insular en 2022.

Rosa Dávila. Cabildo de Tenerife

La propuesta vista hoy en Consejo de Gobierno que se eleva al Pleno, sustentada en los informes técnicos y jurídicos del expediente, plantea desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la empresa promotora el pasado 20 de julio, al concluir que la documentación aportada no ha corregido las deficiencias señaladas previamente por la Corporación insular.

El nuevo informe técnico, emitido el 27 de octubre, ratifica los reparos que ya habían motivado el pronunciamiento desfavorable del Cabildo en junio.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, recuerda que la declaración de interés insular de 2022 estuvo vinculada a una iniciativa que aspiraba a combinar investigación científica, educación ambiental y regeneración de ecosistemas marinos. Sin embargo, la propuesta finalmente presentada ha perdido, a juicio de los informes, esa conexión esencial con la restauración ambiental que justificaba su carácter estratégico para Tenerife.

La documentación no permite acreditar suficientemente la viabilidad técnica y jurídica de esas actuaciones de regeneración

El proyecto no puede entenderse como una actuación exclusivamente terrestre. Su planteamiento original se apoyaba en la relación entre las instalaciones previstas en tierra y las actuaciones de investigación y regeneración en el medio marino, especialmente el denominado Sea Garden y las Áreas de Restauración Ambiental. La viabilidad de ambas partes estaba estrechamente vinculada, de manera que la falta de acreditación de las actuaciones marinas compromete también la justificación y funcionalidad de los equipamientos terrestres.

Los informes concluyen que la documentación no permite acreditar suficientemente la viabilidad técnica y jurídica de esas actuaciones de regeneración, ni las autorizaciones necesarias para llevarlas a cabo.

Sin ese componente científico y ambiental, los espacios y equipamientos destinados a la divulgación, la investigación, la biodiversidad y las actividades vinculadas al buceo pierden la conexión con el propósito regenerativo que debía dar sentido al conjunto.

Reparos

Los informes consideran que la versión presentada vuelve a introducir actuaciones y determinaciones sobre suelo rústico de protección ambiental costera, una categoría de suelo sobre la que no puede actuar un proyecto de interés insular de iniciativa privada en los términos previstos por la normativa aplicable.

El Cabildo había requerido a la promotora que reconfigurase la iniciativa para adaptarla a la legislación vigente, eliminando las actuaciones incompatibles con esa protección y concentrando el ámbito de actuación en suelo rústico común, sin perder la naturaleza regenerativa que justificó la declaración de interés insular. La documentación presentada no ha resuelto satisfactoriamente esta cuestión.

Los informes también detectan que el proyecto básico de obras carece del nivel de definición necesario para comprobar cómo se ejecutaría y funcionaría el complejo. Entre las carencias figuran la falta de acreditación suficiente de las infraestructuras de abastecimiento de agua, suministro eléctrico, captación y utilización de agua de mar, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, evacuación de aguas pluviales y telecomunicaciones.

Tampoco queda acreditada la disponibilidad jurídica de todos los terrenos necesarios para ejecutar las conexiones exteriores con las redes generales de servicios. Se trata de elementos imprescindibles para garantizar que las instalaciones puedan construirse y funcionar efectivamente, y no de cuestiones accesorias que puedan dejarse para una fase posterior.

El expediente aprecia asimismo deficiencias en la documentación económico-financiera, que debe justificar el coste total de la actuación, la ejecución de las obras de urbanización, la implantación de los servicios y las fuentes de financiación previstas.

La normativa exige que la promotora asuma íntegramente el coste de las obras necesarias para conectar las instalaciones con las redes generales de servicios y comunicaciones, garantizando la operatividad y calidad de las infraestructuras públicas existentes. Sin embargo, la documentación no acredita suficientemente cómo se resolverán y financiarán todas estas actuaciones.

Trámite de audiencia

El pasado 16 de junio, el Cabildo trasladó a la empresa promotora los informes desfavorables y abrió un trámite de audiencia para que pudiera presentar alegaciones y completar la documentación. La entidad presentó un escrito el 20 de julio en el que solicitaba continuar la tramitación del proyecto.

Una vez estudiadas sus alegaciones, el informe técnico de 27 de octubre concluye que no desvirtúan los fundamentos del pronunciamiento desfavorable. Además, señala que algunas de las deficiencias advertidas anteriormente, como la falta de acreditación de los terrenos necesarios para las conexiones exteriores y la insuficiente definición de las actuaciones de gestión, no han sido resueltas.

Por este motivo, la propuesta considera que no procede continuar con los trámites de información pública y consultas institucionales de un proyecto que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos exigibles para su aprobación como Proyecto de Interés Insular.

La declaración de interés insular acordada en 2022 no suponía una autorización automática ni garantizaba la aprobación definitiva de la iniciativa. Su aprobación estaba condicionada al cumplimiento de los requisitos legales, territoriales, ambientales, técnicos y económicos correspondientes.

La propuesta que ahora se eleva no supone declarar inviable cualquier posible actuación relacionada con Underwater Gardens, sino denegar este Proyecto de Interés Insular en la configuración y con la documentación que constan actualmente en el expediente. La resolución propuesta tampoco genera obligaciones económicas ni compromisos de gasto para el Cabildo.