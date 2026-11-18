La Policía Nacional intervino más de medio kilo de heroína, cocaína y 2.680 euros en efectivo durante el registro del domicilio de los investigados, que han ingresado en prisión por orden judicial

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de heroína y cocaína en el barrio lagunero de Taco y han detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas. La operación culminó con la entrada y registro del domicilio de los investigados, donde los agentes localizaron distintas cantidades de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Droga y dinero intervenido durante la operación policial en Taco, Tenerife. Policía Nacional

Ventas a plena luz del día

La investigación comenzó después de que la Policía detectara un punto activo de distribución de heroína y cocaína en el barrio. Según las pesquisas, dos individuos presuntamente se dedicaban a la venta de estas sustancias, con una actividad especialmente dirigida a personas con un elevado nivel de adicción a la heroína.

Los investigadores constataron que ambos realizaban numerosas transacciones, muchas de ellas en plena vía pública, a la luz del día y en zonas especialmente concurridas. La Policía destaca los efectos devastadores de la heroína y su capacidad para generar una fuerte dependencia en un corto periodo de tiempo.

Más de medio kilo de heroína incautado

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes practicaron el registro del domicilio de los investigados. En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y un equipo de Guías Caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La intervención permitió incautar 532,59 gramos de heroína, 24,06 gramos de cocaína y 2.680 euros en efectivo, además de detener a los dos sospechosos.

A ambos detenidos se les imputa un presunto delito de tráfico de drogas. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, el juez decretó el ingreso en prisión de los dos investigados.