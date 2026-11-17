El accidente ocurrió en la TF-111 hacia Los Campitos, en Tenerife, cuando el motorista cayó de su vehículo y sufrió heridas graves

Servicio de Urgencias Canario. Archivo RTVC

Un motorista ha resultado herido de carácter grave este martes tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera TF-111 hacia Los Campitos, en el municipio de La Laguna, en Tenerife, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar del accidente se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. Allí el personal sanitario asistió al afectado, un hombre que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de carácter grave y al que trasladaron al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente y colaboraron con los servicios intervinientes.