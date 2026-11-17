El Instituto Geográfico Nacional detectó dos seísmos de magnitud superior a 2 mbLg, con profundidades de 14 y 15 kilómetros. Ninguno de los movimientos consta, por el momento, como sentido por la población.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado una serie sísmica de siete terremotos frente a la costa de Garachico e Icod, en el norte de Tenerife, durante la primera hora de este martes.

Imagen: IGN

Dos de los movimientos alcanzaron magnitudes superiores a 2 mbLg. El de mayor intensidad registró una magnitud de 2,2 y una profundidad de 14 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó los 2,1 mbLg a 15 kilómetros de profundidad.

Siete terremotos en 35 minutos

Los otros cinco terremotos registraron magnitudes comprendidas entre 1,2 y 1,9 mbLg, según los datos del organismo.

La actividad sísmica comenzó a las 6.12 horas y se prolongó hasta las 6.47 horas. Por el momento, no consta que ninguno de los siete movimientos haya sido sentido por la población.