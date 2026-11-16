El movimiento sísmico se registró a las 3:02 horas de este lunes y tuvo una intensidad II. Es el tercero que se produce en La Palma en los últimos tres días

La Red Sísmica Canaria ha registrado durante la madrugada de este lunes un terremoto superficial de magnitud 1,9 en el entorno del volcán Tajogaite, en La Palma. El movimiento sísmico, que tuvo lugar a las 3:02 horas, llegó a sentirse en Los Llanos de Aridane con una intensidad II, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

IGN

Se trata del tercer terremoto registrado en La Palma en los últimos tres días. Los otros dos movimientos sísmicos tuvieron lugar en el municipio de El Paso y alcanzaron magnitudes de 1,9 y 1,5 mbLg, respectivamente.

Actividad habitual en la fase posteruptiva del Tajogaite

El Instituto Volcanológico de Canarias explica en sus redes sociales que este tipo de actividad sísmica resulta habitual durante la fase posteruptiva de un volcán. Los movimientos están relacionados con los procesos de enfriamiento, desgasificación y reajuste del sistema volcánico que continúan después de una erupción.

En el caso del Tajogaite, estos procesos se producen tras la erupción que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2021.