El Mercadillo de Barlovento es un referente en la comarca norte gracias a su variedad de puestos de productos frescos y de kilómetro cero, repostería o vinos

Barlovento ha celebrado este domingo 15 de noviembre, un nuevo Mercadillo Agrícola y Artesano con motivo de la festividad de San Martín, que tuvo lugar en la plaza del Mercadillo. Esta edición contó como evento especial con la tradicional Jura de la Pipa a partir de las 12:30 horas, marcando la apertura oficial de las bodegas y del vino nuevo, a cargo de don Juan Ángel Brito González y sus nietos, y con la colaboración del Cabildo de La Palma.

Imagen cedida.

Asimismo, los asistentes a este evento pudieron disfrutar del reparto de castañas asadas con tocino, de la degustación de vinos Denominación de Origen de La Palma, y de la actuación musical de la parranda El Lagar. Como cierre, se sortearon lotes de productos del mercadillo y castañas entre aquellos que realizaron compras.

Asociación Kooperativa La Cernícala

Durante la jornada también participaron la Asociación Kooperativa La Cernícala, que visitó este sábado una finca de manzaneras del municipio en la que ofreció una charla, y que participó en el mercadillo de Barlovento con un puesto de venta de manzanas y una degustación gastronómica y de sidra. La cita finalizó con la tocada de bucio y la entrega del Premio del Cartel San Martín 2026 y de diplomas al alumnado de la Escuela de Arte Manolo Blahnik.

El Mercadillo de Barlovento es un referente en la comarca norte gracias a su variedad de puestos de productos frescos y de kilómetro cero, repostería, vinos, artesanía, plantas y elaboraciones locales y a la amplia agenda de actividades culturales, musicales y gastronómicas con las que deleitar el numeroso público que visita cada edición, y que sirven para dinamizar el tejido económico y social del municipio.