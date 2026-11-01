Numerosas visitas a los cementerios este ‘Día de todos los Santos’

Este 1 de noviembre, Día de todos los Santos, son muchos los que han acudido a los cementerios de las islas para visitar el sepulcro de sus familiares

Vídeo RTVC.

Este 1 de noviembre se celebra el Día de todos los Santos y los cementerios de Canarias se han llenado de familias que acuden a honrar a sus seres queridos. Una jornada que este año está siendo algo atípica por el paso de la borrasca.

La mañana ha sido lluviosa en los cementerios de Tenerife. A pesar de su baja afluencia, muchos han querido acercarse para visitar a sus familiares fallecidos.

Los cementerios durante estos días se llenan de color con las miles de flores frescas que los familiares colocan donde están sus seres queridos / Imagen cementerio de Adeje (Tenerife)



En Fuerteventura, en el cementerio de Zurita, los majoreros han querido, un año más, continuar con esta tradición en el Día de todos los Santos. También en Gran Canaria, en el cementerio de San Lázaro, las flores han sido las protagonistas de este día tan especial. Una imagen que se ha repetido en todos los camposantos de las islas.