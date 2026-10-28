Santa Cruz tendrá un operativo de seguridad y tráfico por el día de Todos los Santos

La Policía Local adoptará medidas especiales en el entorno de Santa Lastenia y también habrá presencia continua en el resto de los camposantos municipales

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife comenzará, desde mañana jueves, el dispositivo especial de tráfico necesario por la celebración del día de Todos los Santos. Como viene siendo habitual este trabajo se concretará, de manera especial, en el entorno del cementerio de Santa Lastenia donde está prevista la afluencia de muchas personas en los próximos días.

Mañana comienza el operativo de seguridad y tráfico por el día de Todos los Santos / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Como recomendación general se insiste en que la ciudadanía que priorice el uso del transporte público para acceder a esta instalación y rendir tributo a sus familiares o amistades ya fallecidas. Por eso motivo, los agentes destinados a este dispositivo velarán porque tanto las guaguas de TITSA como el servicio de taxis dispongan de las máximas facilidades y se favorezca la movilidad en ese entorno. De ser necesario se ha previsto la posibilidad de reforzar con más personal policial si las circunstancias así lo aconsejaran.

Vías afectadas

La vía (TF-29) desde la confluencia con la autopista del Norte (TF-5) y la conexión hacia la autopista del Sur (TF-1) y en ambos nudos de circulación se contará con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Se ha previsto que la carretera de Hoya Fría, como norma general, tendrá un único sentido, dirección norte-sur, para la salida del camposanto, evitando el uso de la (TF-29).

Además, en el resto de los cementerios municipales se destinarán patrullas policiales que además de colaborar con las personas que se acerquen hasta los mismo realizarán diversos recorridos por la zona, garantizando el correcto desarrollo de estas jornadas destinadas al recuerdo de las personas difuntas.