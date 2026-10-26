El evento, que se celebrará a partir de este jueves, 29 de octubre, cuenta con 24 exposiciones repartidas por distintos puntos del municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acogido, esta mañana, la presentación del XXIII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, un encuentro que volverá a reunir a los aficionados del sector. El acto ha contado con la participación del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez; la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila; el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías; y el presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares.

Santa Cruz acoge más de cien actividades en la XXIII edición del Salón del Comic de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de que “la ciudad vuelva a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al cómic y la ilustración, con una programación que contribuye a dinamizar la actividad cultural y comercial”. Asimismo, subrayó “el valor de acoger un evento de proyección internacional que acerca diferentes formas de expresión artística a públicos de todas las edades”.

Acercar la cultura a la ciudadanía

Por su parte, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, puso en valor la presencia del Salón en distintos espacios de la capital, especialmente en el entorno del centro urbano. En este sentido, señaló “la importancia de acercar la cultura a la ciudadanía y de favorecer que las actividades culturales contribuyan a dinamizar los espacios públicos y la vida del distrito”.

El concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, recordó “la recuperación del Centro de Arte La Recova como una de las sedes del XXIII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que vuelve a incorporarse a la programación después de tres años”. En este sentido, puso de manifiesto “la importancia de recuperar este espacio para acercar el cómic y la ilustración a la ciudadanía, reforzando la presencia de las artes visuales en la oferta cultural de Santa Cruz”.

Una edición con más de 100 actividades

El presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares, destacó “la dimensión de una edición que contará con más de cien actividades y 40 exposiciones repartidas por distintos municipios de Canarias, 24 de ellas en Santa Cruz de Tenerife”. También remarcó “la participación de más de ochenta artistas y la incorporación de nuevos espacios y propuestas, que amplían las posibilidades de encuentro entre creadores y aficionados”.

Durante la presentación se han dado a conocer los principales detalles de una edición, cuya programación presencial se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre, con la Plaza del Príncipe como centro neurálgico y actividades también en el Museo Municipal de Bellas Artes y el Real Casino de Tenerife.

La Plaza del Príncipe y el Museo de Bellas Artes, los principales escenarios

La Plaza del Príncipe acogerá el área comercial del Salón, integrada por siete tiendas y un Artist Alley con más de ochenta participantes. Asimismo, dispondrá de un escenario dedicado a actividades de cosplay, k-pop y un concurso de j-pop e idol, una de las novedades de esta edición.

Por su parte, el Museo Municipal de Bellas Artes volverá a ser escenario de charlas y presentaciones, mientras que el Real Casino de Tenerife se incorpora como sede de la Gala de Premios del Salón y del Certamen de Cómic e Ilustración, “Juventud Canaria” 2026. De las veinticuatro exposiciones del municipio, distribuidas en ocho espacios de la capital, doce de ellas son dedicadas a dibujos originales.