La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado luz verde a las cuentas municipales para el próximo año

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este, lunes, 19 de octubre, en Junta de Gobierno Local, el presupuesto consolidado para 2027, que contempla 388,2 millones de euros en ingresos y 388 millones en gastos. Estas cifras incluyen las cuentas de la propia Corporación y de sus entidades dependientes. El presupuesto supone un incremento del 1,8 % respecto al de 2026, que ascendió a 381,2 millones de euros.

Santa Cruz contará con un presupuesto consolidado de 388,2 millones de euros en 2027 / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Las cuentas para el próximo ejercicio recogen las previsiones de ingresos y gastos de la Administración municipal y sus organismos dependientes, así como las principales partidas destinadas al funcionamiento de los servicios públicos, las políticas sociales y las actuaciones previstas en diferentes ámbitos de la ciudad

Entre las principales magnitudes del presupuesto se encuentran los 167,1 millones de euros correspondientes al área de servicios públicos básicos, los 57,4 millones destinados a protección y promoción social y los 61,1 millones previstos para educación, cultura y deportes. Por su parte, el área de actuaciones de carácter económico contará con 18,5 millones de euros.

Más de 55 millones de euros para inversiones

En el capítulo de inversiones, el presupuesto consolidado contempla 57,4 millones de euros, destinados a actuaciones en infraestructuras y equipamientos municipales, entre otras materias. El área de gasto de servicios públicos básicos cuenta con una dotación de 167,1 millones de euros. Dentro de este apartado se incluyen las partidas destinadas a seguridad ciudadana y movilidad, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.

En materia de infraestructuras viarias, el presupuesto contempla una partida de 8,6 millones de euros para la renovación y mejora de las vías públicas municipales. De esta cantidad, 700.000 euros se destinan a la repavimentación de la calle Santiago. Asimismo, las cuentas incluyen 2,8 millones de euros para el proyecto del parque inclusivo Santa Catalina, en La Gallega y 1,1 millones para actuaciones de mejora en la playa de Las Teresitas.

Continuidad de proyectos de infraestructuras

El presupuesto también recoge la continuidad de proyectos de infraestructuras como el Parque Cultural Viera y Clavijo y la rehabilitación del Teatro Guimerá, además de partidas vinculadas a la prestación de servicios municipales y al mantenimiento de los espacios públicos.

El área de protección y promoción social dispondrá de 57,4 millones de euros, frente a los 52,8 millones presupuestados en 2026. Dentro de esta área, los programas de servicios sociales y promoción social cuentan con 45,9 millones de euros, mientras que las actuaciones de fomento del empleo disponen de 7,3 millones.

Estas partidas se enmarcan en la planificación presupuestaria municipal para los servicios de atención social y las políticas relacionadas con el empleo.

Bienes públicos, deporte y cultura

El área de producción de bienes públicos de carácter preferente suma 61,1 millones de euros. De esta cantidad, 13,3 millones corresponden a educación, 27,1 millones a cultura y 16,7 millones a deportes.

En el ámbito deportivo, las subvenciones concedidas mediante concurrencia competitiva pasan de 250.000 euros en 2026 a 280.000 euros en 2027. Esta partida está destinada a apoyar proyectos deportivos de asociaciones y clubes.

Por su parte, las dotaciones de educación y cultura incluyen los recursos presupuestarios previstos para el desarrollo de sus respectivas actividades y la atención de las necesidades de los servicios municipales.

Créditos correspondientes al Organismo Autónomo de Cultura

El área de actuaciones de carácter económico dispone de 18,5 millones de euros. Su dotación es inferior a la de 2026, ejercicio en el que se incorporaron partidas específicas para la renovación de la flota de guaguas y la electrificación de instalaciones vinculadas al transporte público.

Por otra parte, el área de actuaciones de carácter general cuenta con 68,1 millones de euros para 2027, destinados a los gastos asociados al funcionamiento general de la Administración municipal.

El presupuesto del Ayuntamiento, considerado de forma individual, asciende a 376,5 millones de euros en ingresos y gastos. En este apartado, una de las principales novedades organizativas es la integración en las cuentas municipales de los créditos presupuestarios correspondientes al Organismo Autónomo de Cultura, en el marco del proceso previsto de disolución de esta entidad.

Un presupuesto consolidado de 388,2 millones de euros

El presupuesto general para 2027 integra las cuentas del Ayuntamiento y de sus entidades dependientes: la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Entidad Pública Empresarial Local Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales y la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.

En conjunto, las cuentas prevén unos ingresos corrientes consolidados de 345,5 millones de euros y unos gastos corrientes de 317,1 millones. Asimismo, el presupuesto contempla 57,4 millones de euros en gastos de inversión.

La planificación económica para el próximo ejercicio incluye, además, el mantenimiento de la política fiscal municipal. Como también la previsión de los recursos necesarios para atender las obligaciones financieras y los gastos asociados a la prestación de los servicios públicos. El presupuesto de 2027 constituye el marco económico para la gestión municipal durante el próximo ejercicio. Además, recoge las previsiones de financiación y gasto de la Corporación y sus entidades dependientes.