Santa Cruz pone a la venta 1.220 unidades de Bonos Consumo Domingo

La ciudadanía podrá adquirirlos a partir de las 10:00 horas de este viernes y canjearlos este domingo 18 de octubre en los 36 establecimientos adheridos

La campaña Bonos Consumo Domingo, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FAUCA, pondrá a la venta este viernes, 16 de octubre, 1.220 bonos para la tercera jornada de esta campaña. Así lo explicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien señaló que “los Bonos Consumo Domingo podrán ser canjeados este domingo en alguno de los 36 establecimientos comerciales que se han adherido”.

Gente en calle comercial de Tenerife

Cómo utilizar el Bono Consumo Domingo

En este sentido, Bermúdez recordó que “los bonos se ponen a la venta cada viernes previo a la jornada correspondiente, a partir de las 10:00 horas, y podrán adquirirse hasta las 12:00 horas del domingo o hasta agotar existencias y sólo se podrán canjear el día indicado en el propio bono en los establecimientos adheridos” y añadió que “las personas interesadas en adquirir los Bonos Consumo Domingo o consultar los comercios participantes deben acceder a la web www.bonoconsumosantacruz.com”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “esta campaña estará vigente todos los domingos de octubre, por lo que aún quedan tres domingos” y añadió que “el pasado domingo 11 de octubre se canjeó el 98,33 % de los bonos vendidos, lo que supuso un ingreso en el tejido comercial de la ciudad de 31.049,01 euros”.

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Comercios participantes

Asimismo, Pérez indicó que “el pasado domingo participaron 37 establecimientos comerciales de la capital, de los cuales más de una decena alcanzaron el cupo de 1.500 euros de canjeo y entre los que se encontraron Lily Joyas, Mercería Adelka, Perfumerías Dalia, ByFrarosi, Atmósfera Sport, Orly, Rivoli, Maminar Calzado Barefoot, Bazar Lali y Naty Nails Stetic” y añadió que “otro dato llamativo es que el 97,3% de los establecimientos canjeó al menos un bono durante la jornada del domingo”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se recuerda que todavía quedan tres fines de semana para seguir disfrutando de la campaña, tanto con el canje de los bonos adquiridos como con la puesta a la venta de nuevos.

Los Bonos Consumo Domingo Santa Cruz, es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y FAUCA, y están dirigidos exclusivamente a establecimientos de comercio al por menor ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que cumplan los requisitos establecidos.