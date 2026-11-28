El Ayuntamiento de Santa Cruz sostiene que este cambio permitirá agilizar la publicación y reforzar los mecanismos de seguimiento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en funcionamiento un nuevo Portal de Transparencia que incorpora gráficos y diagramas para facilitar la consulta de los presupuestos municipales, los contratos adjudicados y las subvenciones concedidas.

Imagen archivo RTVC.

Web municipal

La plataforma, disponible a través de la web municipal, sustituye los anteriores listados de datos por una interfaz con buscadores simplificados y herramientas visuales con las que el consistorio pretende facilitar la comprensión de la información pública, ha informado el Ayuntamiento este sábado.

Otra de las principales novedades es la automatización de parte de la carga de datos, que se obtiene directamente de fuentes oficiales como la Plataforma de Contratación del Sector Público o la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin necesidad de introducir manualmente esa información.

Mecanismos de seguimiento

Para el resto de contenidos se han estandarizado los formularios de carga. Así como, los diferentes servicios municipales podrán incorporar directamente sus datos, frente al anterior sistema, en el que la publicidad activa se gestionaba desde los departamentos de Tecnología y Organización.

El Ayuntamiento sostiene que este cambio permitirá agilizar la publicación y reforzar los mecanismos de seguimiento, verificación y actualización permanente de la información.

Obligaciones legales

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que el objetivo es ir más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. Además, de facilitar que cualquier ciudadano pueda conocer “de un vistazo en qué se invierte cada euro público, cómo se contrata y cómo se gestiona su ciudad”.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Transparencia, Organización, Atención Ciudadana y Estadística, Purificación Dávila, ha destacado que el nuevo portal deja atrás “los listados de datos en bruto difíciles de interpretar” y apuesta por una presentación más visual de la información.