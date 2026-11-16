La oposición critica la baja ejecución de las inversiones, el gasto en publicidad y la escasa apuesta por la vivienda.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto consolidado de 388,2 millones de euros, el más elevado de su historia, un 1,8 % más que en el ejercicio anterior. Unas cuentas que la oposición ha cuestionado por la falta de ejecución de las inversiones, la escasa dotación para vivienda y el incremento del gasto en publicidad y propaganda.

Santa Cruz aprueba un presupuesto récord. Archivo RTVC

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez ha defendido hoy durante el debate presupuestario que las cuentas consolidan un modelo de gestión basado en la estabilidad financiera, la planificación y la capacidad inversora. Ha asegurado que permitirán mantener el plan plurianual de inversiones, reforzar las políticas sociales y fomentar el empleo sin aumentar la presión fiscal municipal.

Entre las actuaciones ha citado los 32,9 millones destinados a vivienda, que incluyen la adquisición de 20 inmuebles en Valleseco y la construcción de 44 viviendas en El Tablero. Además, 37 en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas. También, de otras 60, tal y como recoge el presupuesto, que Vox y PSOE han votado en contra.

También ha cifrado en más de 59 millones la inversión en mejora de vías. En más de 16 millones la destinada a medio ambiente y en 9,7 millones la correspondiente a educación. Por otro lado, en 25,4 millones la inversión en instalaciones deportivas, y en 9,2 millones las actuaciones hidráulicas y de saneamiento.

El concejal ha defendido asimismo el esfuerzo en atención social, con un catálogo de ayudas que, según ha afirmado, es el más amplio de Canarias, y ha destacado la reducción del paro en la ciudad.

Se cuestionan los préstamos y la ejecución

La concejal del PSOE Patricia Hernández ha calificado las cuentas de poco ambiciosas y ha asegurado que no responden a los principales problemas de la ciudadanía.

Ha criticado que, de los 388 millones de euros del presupuesto, vivienda cuente con 500.000 euros, de los que únicamente 75.000 procederían de fondos propios, frente a los tres millones destinados a publicidad y propaganda, según sus cálculos.

También ha cuestionado que se repitan inversiones anunciadas en ejercicios anteriores, como la plaza Celia Cruz, el corredor del Palmetum, la remodelación del parque infantil de La Granja o las actuaciones en Cuesta Piedra y Tíncer.

En materia de aparcamientos, ha reprochado al gobierno municipal que haya retirado seis millones de euros previstos para desarrollar el plan que contemplaba 1.868 plazas antes de 2027.

La oposición critica la gestión municipal, los retrasos en vivienda y la baja ejecución de las inversiones

La portavoz socialista ha cuestionado asimismo la situación de las 20 viviendas adquiridas en Valleseco, al señalar que todavía no están calificadas como protegidas ni adjudicadas, y ha criticado los retrasos en otros proyectos residenciales.

Por su parte, el concejal de Vox Alejandro Gómez ha anunciado que su grupo ha presentado un presupuesto alternativo y enmiendas parciales para modificar distintas partidas, y ha cuestionado la necesidad de solicitar un nuevo préstamo de 13,5 millones de euros para 2027.

Ha argumentado que el Ayuntamiento cerró 2025 con 259 millones de euros en caja y un remanente de 105 millones, y ha considerado que el problema municipal no es la falta de recursos, sino la incapacidad para ejecutar las obras presupuestadas.

En este sentido, ha señalado que en 2024 se ejecutó el 34,65 % del crédito destinado a inversiones y en 2025 el 31,54 %, mientras que la previsión de Tesorería para 2026 se sitúa en el 14,86 %.

También ha advertido de que la deuda viva municipal aumentaría de 131 a 133 millones de euros con el nuevo préstamo y ha criticado que el consistorio prevea pagar más de cuatro millones de euros en intereses.

Entre sus propuestas ha planteado limitar el endeudamiento a las obras prioritarias, reducir determinadas partidas de gasto y devolver el ahorro a los vecinos.

El alcalde reivindica las inversiones realizadas

En su respuesta a las críticas, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha defendido la política de vivienda municipal y ha asegurado que Santa Cruz está promoviendo casi el 50 % de toda la vivienda pública que se construye actualmente en Tenerife.

Ha enumerado las promociones de María Jiménez y Cuevas Blancas, así como la adquisición de viviendas en Valleseco, y ha reprochado al PSOE que no haya materializado las 300 viviendas que, según ha recordado, anunció el Gobierno central en 2023 para el área metropolitana.

Bermúdez ha reivindicado también las actuaciones en accesibilidad en el barrio de La Salud, los polideportivos de Juan XXIII y María Jiménez, el asfaltado de más de un centenar de calles y la adjudicación del parque Santa Catalina de La Gallega.

El Gobierno destaca el impulso a los servicios públicos y las inversiones en los barrios

El alcalde ha hecho hincapié en que el presupuesto representa la continuidad de un proyecto de ciudad y ha asegurado que las inversiones en los barrios también tienen un carácter transformador para sus vecinos.

En la misma línea, su socia de gobierno, la concejal del PP Carmen Hernández ha defendido que 161 millones de euros se destinan a servicios públicos, 51 millones a inversiones, 57 millones a promoción social y ayudas y 61 millones a educación, cultura y deporte.

Ha destacado que el área de Servicios Públicos aumenta su presupuesto un 7,6 %, hasta los 78,1 millones, con siete millones adicionales para limpieza, mantenimiento de vías, alumbrado, parques y jardines e infraestructuras.

También ha resaltado el incremento del 219 % en las inversiones del área de Deportes, que pasan de 1,45 a 4,64 millones de euros, con actuaciones en instalaciones como las piscinas Miguel Pintor y La Retama y los complejos deportivos de Las Delicias y Taganana.

Sobre la Sociedad de Desarrollo, ha defendido su transparencia y ha explicado que el incremento presupuestario responde, entre otros aspectos, a la puesta en marcha del polo digital, dotado con 650.000 euros, y a las actuaciones de empleo, comercio y turismo.